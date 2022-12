Un rapport des Nations Unies de 2018 estime que les personnes handicapées sont trois fois plus susceptibles que la population générale de se voir refuser des soins de santé, et qu’elles courent quatre fois plus de risques d’être traitées de façon inadéquate.

les personnes en situation de handicap intellectuel meurent plus tôt que la population générale, notamment à cause d’un manque de détection de leurs problèmes de santé

Une étude anglaise de 2019 montre que la durée de vie de 85% des Britanniques dépasse l’âge de 65 ans, mais que ce pourcentage n’est plus que de 38% en situation de handicap intellectuel.

Et en Belgique ?

L‘étude du KCE indique elle aussi un accès légèrement moindre aux services de santé pour les personnes en situation de handicap intellectuel, par rapport à la population générale. L’accès est bon en ce qui concerne la médecine générale, légèrement moins bon pour le gynécologue, mais beaucoup moins bon pour le dentiste.

Il n’existe pas chez nous de trajectoire de soins de santé spécifique pour les personnes en situation de handicap intellectuel. L’offre de soins est la même que celle destinée au reste de la population couverte par l’assurance maladie nationale, à l’exception de la logopédie.

Mais pour le KCE, le système manque d’équité, car les besoins spécifiques appellent des réponses spécifiques. Ainsi par exemple, le fait de ne pas fournir des informations sur les droits des patients en langage "facile à lire et à comprendre" (FALC) est inéquitable. Certaines lacunes du système ne sont pas spécifiques aux personnes en situation de handicap intellectuel mais valent également pour d’autres populations à besoins spécifiques, comme les personnes vivant en institution psychiatrique ou en maisons de repos.

Plusieurs obstacles

Parmi les obstacles à un bon accès aux soins de santé, les stéréotypes et les préjugés du côté des soignants: "Ils ne sont pas capables de comprendre". Ces discriminations peuvent être inconscientes, et dues à une méconnaissance du handicap intellectuel.

Autre problème: les personnes en situation de handicap intellectuel et leurs proches ne perçoivent pas toujours l’importance de la prévention. En cas de problème de santé aigu, ils ne se rendent pas toujours compte de la gravité de la situation. Les familles ne sont pas non plus bien informées sur les aides financières et logistiques existantes.

Recommandations

Selon le KCE, il faut plus de temps aux soignants qui accueillent des personnes avec un handicap mental, pour prendre connaissance du dossier de la personne, et pour lui expliquer les choses en termes simples et s’assurer qu’elle a compris.

Le centre d’expertise insiste sur le rôle central de l’entourage: "L’accès aux soins de santé pourrait être “tout simplement” amélioré en autorisant les personnes en situation de handicap intellectuel à être accompagnées quand elles le souhaitent par une personne en qui elles ont confiance."

Il conseille également des pistes très concrètes, comme créer un répertoire centralisé des professionnels et des services de santé qualifiés. Ou veiller à l’accessibilité géographique des soins en prodiguant certains soins sur le lieu de résidence, ou en offrant une assistance lors de transports urgents et non-urgents.