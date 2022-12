Alexandra Tondeur: «J’ai chopé le Covid, cassé mon vélo et loupé Hawaï»

Alexandra, comment allez-vous au terme de cette saison 2022 ?

Ah, c’étaient les montagnes russes, cette année ! En fait, j’ai attrapé le Covid fin 2021. J’ai connu plein de problèmes respiratoires et mon asthme s’est aggravé. On n’a pas réagi tout de suite parce que les services de pneumologie étaient saturés. Du coup, ma situation a empiré au point que, quand je suis arrivée à Lanzarote, en mai, je ne pouvais plus respirer ! En fait, après avoir souffert d’une commotion après ma chute à Menin, je me suis rendue à Cozumel. Et c’est au cours de ce voyage que j’ai chopé le Covid.

À l’époque, au Mexique, il n’y avait aucune mesure sanitaire. Pas de test, pas de masque dans l’avion pendant douze heures. Et comme j’étais super affûtée, j’avais le système qui était hyperfragile. Je me suis quand même alignée mais, pendant la course à pied, j’ai souffert de violents maux de tête et j’ai dû abandonner. C’est à mon retour que le diagnostic est tombé. J’avais de gros problèmes respiratoires. Je n’arrivais pas à prendre une inspiration profonde.

Votre début d’année fut un véritable cauchemar avec deux autres abandons, en Afrique du Sud et à Lanzarote…

En Afrique du Sud, je n’ai même pas souffert de problèmes respiratoires puisque j’ai cassé mon vélo ! Ou plutôt mon vélo est sorti cassé de l’avion. Mais comme c’était au niveau de la fourche, je ne m’en suis pas rendu compte immédiatement. J’étais arrivée le mardi pour l’épreuve du dimanche. Je n’ai pas beaucoup roulé. Et puis la météo était superbe. Donc, je n’ai rien remarqué d’anormal. Mais le jour de la course, on s’est pris une tempête incroyable. Il y avait des vagues de trois mètres et on n’a nagé que 400 m, je crois. C’était la folie… Puis, une fois sur le vélo, avec la pluie et le vent, j’ai eu des problèmes au niveau de la direction. C’était trop dangereux, surtout dans les descentes. J’ai terminé le premier tour de 90 km, puis je me suis prudemment arrêtée.

Et à Lanzarote ?

Là, j’ai rencontré de graves problèmes respiratoires. La chaleur et le vent ont joué un rôle. Et puis, comme je n’étais pas sortie trop loin en natation, je voyais les leaders. J’ai alors voulu appuyer et je suis entrée en crise d’asthme. Super-fort. Ambulance, tout le bazar. Je me suis retrouvée sous oxygène. Ce n’est vraiment pas top. Du coup, en rentrant, j’ai décidé de prendre le temps de me soigner. Je me suis rendue en pneumologie, au CHU de Liège. Depuis lors, je travaille avec Thierry Bury. On a pu stabiliser ma situation. Et c’est là que j’ai enchaîné Obernai, Grammont et Deauville, trois épreuves pour reprendre un peu confiance. Et sans effort maximal jusqu’à fin juin, à Nice.

Après des mois de doute, comment avez-vous retrouvé votre meilleur niveau ?

Jusqu’à Nice, j’étais un cran en dessous pour éviter de retomber dans un cycle de crises. Arrivée sur la Côte d’Azur, je ne savais pas comment ça tournerait. Mais c’était un parcours qui me plaisait et me convenait avec 120 km de montée et 60 km de descente. Bref, très vallonné… Et j’ai terminé deuxième !

Cet Ironman de Nice fut-il le déclic dans votre saison ?

Je dirais plutôt que ce fut Thoune, en Suisse, où j’ai décroché ma qualification pour Hawaï ! Ce qui m’a permis de remplir l’un des critères pour conserver mon contrat à l’Adeps. Comme beaucoup de triathlètes, je m’étais inscrite à Thoune en me disant que si je rencontrais un problème à Nice, je pouvais me rabattre sur cette épreuve. Il est toujours plus facile de se désinscrire que le contraire, les inscriptions sur le circuit Ironman se clôturant souvent quatre semaines avant la date de l’épreuve. J’ai donc enchaîné deux IM en deux semaines. J’avais besoin d’un défi. J’ai tenté le coup et ça m’a réussi.

Pourquoi, dès lors, n’avez-vous pas participé à l’Ironman d’Hawaï ?

Je ne me suis pas alignée à Hawaï pour des raisons budgétaires. En début d’année, j’avais rentré une demande à Wallonie Ambitions Or, à la Région wallonne, parce que je savais qu’avec ma bourse de l’Adeps et mes frais en Afrique du Sud puis à Lanzarote, Nice et Thoune, je serais trop juste pour payer un stage de préparation et le voyage à Hawaï. Chaque année, je dois déjà trouver du sponsoring. Je leur ai donc posé la question de savoir s’ils étaient sûrs que je pourrais disposer de la somme nécessaire pour réserver mon déplacement, dès juin ou, au plus tard, en juillet, pour le mois d’octobre. Malheureusement, pour un tas de raisons, mon dossier a traîné sur le plan administratif. Du coup, j’ai renoncé au 'slot' pour Hawaï le lendemain de ma qualification, en Suisse. Croyez-moi, je n’ai pas pris cette décision de gaieté de cœur, mais je ne voulais pas creuser un trou de 10 ou 15 000€.

Comprenez-vous qu’on s’étonne qu’une professionnelle ne participe pas à Hawaï alors que 166 Belges, majoritairement amateurs, ont trouvé les moyens financiers d’y être ?

Écoutez, j’en ai encore discuté avec l’Adeps, mais la somme était bien trop élevée. Et je les comprends ! Il faut être de bon compte : je bénéficie déjà d’une belle bourse et je ne veux pas, en plus, profiter d’un pot commun destiné à aider d’autres triathlètes. Alors, j’aurais dû me rendre à Hawaï, mais les circonstances ne me l’ont pas permis. Et, pour ce qui est du grand public, il faut se rendre compte que, moi, c’est mon métier. Là où d’autres, c’est leur passion. Peut-être qu’ils y consacrent leur budget vacances… Moi, si j’y vais, c’est avec un stage de trois semaines, notamment d’acclimatation. Je ne pense pas que ce soit le cas des groupes d’âge. J’aurais pu m’y rendre une semaine, mais pour quel résultat ? Je suis allée deux fois à Hawaï, en2016 et 2017. La première, avec trois semaines de préparation, ce fut facile. Je n’ai pas souffert de la chaleur. En revanche, la deuxième, je n’avais déjà pas le budget. Je suis partie une semaine avant et ce fut la catastrophe ! Quand on s’aligne chez les pros, il y a une pression médiatique énorme parce que tout le monde suit Hawaï. Si on court son marathon en six heures, je ne suis pas sûre que le pari soit gagné en matière d’image.

Tournons la page de 2022 et envisageons l’avenir. Quels sont vos objectifs ? Hawaï 2023 ? Nice 2024 ?

Pour moi, ce sera Nice. Parce que je rencontrerai le même problème. Je vais essayer de décrocher ma qualif, mais ce sera le même problème financier que cette année. Je l’ai évoqué avec les responsables de l’Adeps lors de mon évaluation annuelle. Moi, je suis sous contrat depuis 2015, mais c’est compliqué par rapport aux autres nations. Je suis livrée à moi-même, que ce soit en stage ou pour le matériel. Pendant que les Allemands ou les Américains consacrent de l’argent à la recherche, on manque d’expertise en Belgique. J’ai deux ans de retard par rapport à mes adversaires.

Alors, 2023 ? Quel sera votre programme ?

Mon premier objectif sera le Mondial longues distances le 7 mai à Ibiza. Comme en 2019, à Pontevedra : 3 km de natation, 120 km à vélo, 30 km à pied. Après, c’est bien simple, on ne connaît pas encore le calendrier Ironman en raison des problèmes à Kona qui obligent les organisateurs à splitser leurs épreuves. Donc, les inscriptions ne sont pas ouvertes pour les autres…

Que se passe-t-il à Hawaï ?

En fait, là-bas, c’est tout petit ! Quand on arrive sur place, on a l’impression que c’est une course de village. Dans le parc à vélos, on est serré comme des sardines. Plus généralement, il y a un monde de dingue. Les hôtels sont saturés. Les gens louent des voitures parce que, sur la côte, c’est hors de prix. La circulation est presque impossible. Sans compter l’aéroport qui est minuscule. Bref, l’événement est devenu trop grand pour le site. Mais c’est à l’image du triathlon qui est en train d’exploser partout dans le monde.