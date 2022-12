Foley, toujours en avant, jamais en arrière

Qui est-il ?

Né à Austin, au Texas, William Foley – dit Bill Foley – a un CV long comme le bras. Diplômé de l’Académie militaire des États-Unis en 1967, il a servi dans l’armée de l’air où il a atteint le grade de sous-lieutenant. Durant son temps libre, il effectue alors des investissements en bourse qui lui rapportent… 40 000 dollars. Amené à négocier des contrats de Défense d’un million de dollars avec Boeing, il développe rapidement le sens des affaires.

Après avoir quitté l’US Air Force, il se lance dans le droit des sociétés et obtient son doctorat en droit à l’université de Washington en 1974. Il déménage alors en Arizona, où il devient avocat spécialisé dans les services financiers. Là-bas, son principal client est Fidelity National Financial, une société qu’il a ensuite intégrée et qu’il préside.

Sous sa houlette, l’entreprise s’est transformée et vaut désormais un peu moins de 11 milliards de dollars et est classée 238e au classement Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines. En parallèle, il est à la tête d’un consortium avec lequel il a notamment investi dans les établissements vinicoles, les terrains de golf, les hôtels, des stations de ski ou des restaurants. À 77 ans, sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars.

Comment fonctionne-t-il ?

Bill Foley est nouveau dans le monde du football. Mais ça ne lui fait pas peur. "J’adore la nouveauté, elle fait partie de moi. J’ai toujours été intrigué par le football, le sport le plus populaire du monde. Nous avons passé plusieurs années à analyser la Premier League et le football en Europe, a-t-il précisé dans les médias anglais au moment du rachat de Bournemouth, avant de détailler sa manière de travailler. Nous avons une approche : toujours en avant, jamais en arrière. Elle est au cœur de nos efforts. Je suis déterminé à travailler pour améliorer le développement des joueurs, les installations et l’expérience des fans."

Pour montrer sa motivation à réussir, Foley a acheté une maison dans la région de Bournemouth et obtenu des permis pour la création d’un nouveau centre de formation. Il souhaite également réorganiser le stade Vitality, ou en construire un nouveau, pour faire passer la capacité actuelle de 11 300 (la plus petite de Premier League) à 23 000.

Il a également promis d’être très actif dès la fenêtre de transfert de janvier pour recruter un attaquant, ce qui manque aux Cherries, qui n’ont que quelques points d’avance sur la zone de relégation. Une situation sportive qui rappelle celle de… Charleroi.

Pourquoi s’intéresse-t-il à Charleroi ?

Pour intégrer un réseau multiclubs dont Bournemouth serait le club phare puisque possédé à 100 % par Foley. "Je ne souhaite pas être minoritaire à Bournemouth car je serais frustré et pas heureux. Je suis un dictateur (sic). J’ai envie de pouvoir contrôler le destin d’une équipe et d’assumer la responsabilité des réussites et des échecs", précisait Foley récemment à la BBC.

Les négociations exclusives menées avec Lorient et celles avec Charleroi se font, elles, sur base d’une participation minoritaire. Le point commun entre les trois équipes ? Les valeurs de travail et d’abnégation qu’elles dégagent. "La création d’un réseau nous permettrait de déplacer les joueurs d’un club à l’autre, ne cache pas Foley, toujours dans les médias anglais. Je pense que tout le monde va être enthousiasmé quand nous allons, je l’espère, finaliser nos investissements dans un club français et un club belge (NDLR : Lorient et Charleroi)."

S’il dépose une offre sur la table zébrée et qu’elle est acceptée, Foley laissera la direction du club à Mehdi Bayat et à Pierre-Yves Hendrickx. Et à la lecture d’une de ses dernières interviews, on ne peut s’empêcher de faire un rapprochement entre les envies d’évolution de Bournemouth et de Charleroi. "Nos priorités, ce sont un centre d’entraînement et un stade", a précisé l’Américain à propos des Cherries.

C’est exactement le même discours que tient Mehdi Bayat depuis plusieurs mois à Charleroi.