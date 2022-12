Des balises pour le site d’info de la RTBF

Le nouveau texte doit encore être "soumis aux partenaires sociaux et au conseil d’administration de la RTBF afin d’être formellement adopté", souligne dans un communiqué la ministre des Médias, Bénédicte Linard. Mais cette dernière ne cache pas sa satisfaction: "Il s’agit, grâce à ce nouveau contrat de gestion solide aux objectifs clairs, de faire en sorte que la RTBF puisse rester la première entreprise culturelle francophone, qui soutient nos productions belges, nos artistes et nos techniciennes et techniciens."

Concurrence déloyale ?

L’accouchement de cet accord n’a pas été un long fleuve tranquille. Le projet de contrat de gestion qui circulait était contesté (cf. journal du 6 décembre), notamment par les éditeurs de presse écrite regroupés au sein de LaPresse.be. Ces derniers dénonçaient une concurrence déloyale du service public autorisé à développer une activité de presse écrite sur son site internet au détriment de l’offre d’acteurs privés.

"Il faut que cette activité soit clairement accessoire sur les sites d’information de la RTBF", insistait alors François le Hodey, CEO d’IPM (qui édite notamment L’Avenir), assis aux côtés de Bernard Marchant, patron de Rossel ( Le Soir).

Un cri d’alerte, le second en un an, relayé la semaine dernière par les députés Olivier Maroy (MR) et Benoît Dispa (Les Engagés) en commission médias du Parlement de la FWB. Bénédicte Linard s’était alors voulue rassurante en annonçant des limites imposées à la RTBF.

Ce mercredi, la ministre a indiqué que "des balises strictes ont été placées en ce qui concerne le site web de la RTBF. L’objectif est d’éviter toute concurrence qui serait déloyale en la matière, tout en assurant le droit à l’information des citoyens, en limitant, par exemple, la taille des articles web ou en les liant à des contenus audiovisuels passés ou à venir, dans un laps de temps défini."

Trois conditions fixées

Concrètement, les contenus écrits sur le site de la RTBF devront respecter trois conditions reprises noir sur blanc dans le contrat de gestion.

Ces articles devront être "en lien avec les sujets développés ou à développer dans (les) programmes ou contenus audiovisuels" de la RTBF et feront "l’objet d’un traitement journalistique, par la rédaction de l’information". De plus, "minimum 60% des articles " devront avoir "un lien physique vers un programme ou un contenu audio et/ou vidéo diffusé en radio, en télévision ou sur Auvio ". Enfin, "le reste des articles ne peut pas excéder 1 500 signes, avec une marge de plus ou moins 5%".

Le contrat de gestion réaffirme au passage quelques règles déontologiques de base: la RTBF "s’interdit le plagiat, la reprise in extenso ou en substance d’un article payant des sites des éditeurs de presse écrite privés et locaux". Reyers devra aussi citer les sources ayant servi à la publication d’"un contenu d’information écrit de la RTBF ", règle régulièrement "oubliée" par le service public dans ses journaux parlés ou télévisés.

Évaluation à mi-mandat

Le gouvernement ne signe pas pour autant un chèque en blanc à la RTBF: "Le CSA rendra une étude d’impact à mi-parcours du contrat de gestion sur l’application des balises […] et sur leur potentiel impact sur la presse écrite numérique et l’accès à l’information des citoyens."

La RTBF devra aussi nouer des liens avec la presse écrite en assurant notamment des revues de presse et en menant des enquêtes communes.

Pas de quoi rassurer Benoît Dispa: "Le diable se cache souvent dans les détails. Je ne suis pas rassuré. Il me semble qu’on n’est pas du tout dans la philosophie qu’il faudrait si on veut sauver la presse écrite. […] On continue à donner une latitude trop large à la RTBF, regrettait à chaud le député-bourgmestre de Gembloux. Aucun autre organe audiovisuel public en Europe ne bénéficie d’un tel traitement préférentiel."

Un avis partagé en partie par le ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet (MR) mercredi matin sur LN24: "Si ce n’était que moi, il y a trop d’argent aujourd’hui à la RTBF, mais je ne suis pas tout seul" au gouvernement. Avant de conclure que les balises devraient éviter cette concurrence déloyale.

Contactée, LaPresse.be n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat sans avoir analysé le nouveau contrat.