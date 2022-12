Le résumé de l’éditeur

Le roi Arthur, celui de la légende ? Un vieil ivrogne décrépit qui passe ses journées vautré sur son trône. Sa gloire désormais bien lointaine, il la doit à l’épée magique que Merlin lui a forgée pour terrasser les hordes de démons venues envahir le royaume de Pendragon. Devenue témoin de sa déchéance, l’arme enchantée s’ennuie ferme tandis que la princesse Ysabelle fulmine car son débris de père l’a promise en mariage à l’ignoble petit baron de Cumbre.

Toutes deux bien décidées à se trouver un meilleur destin, Ysa et l’épée s’allient pour fuir le château et partir à la recherche de Merlin et de Maxine, la grande sœur disparue.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ACIDE

Ysabelle, fille du roi Arthur, est promise en mariage au répugnant baron Cumbre. La jeune fille va prendre son destin en main avec l’aide de l’épée magique de son père le roi. Car Arthur est devenu un ivrogne tyrannique, et l’épée magique voit en Ysabelle, elle aussi, la voie pour s’échapper de son quotidien morne en compagnie du roi.

S’il fallait une bande-son pour cette bande dessinée de Geoffrey Monde, ce serait à coup sûr du heavy Metal, bien bien bruyant. Car on est loin d’une ambiance médiévale doucerette dans cet album: Ysabelle évolue dans la fureur – d’où le titre. Et cette fureur, cette précipitation est soutenue par le dessin de Mathieu Burniat, qui donne à certaines planches des allures de trip sous acides.

Une BD qui plaira davantage aux amateurs d’art brut qu’aux aficionados de Chrétien de Troyes.

2 Pitcairn (T.2)

Le résumé de l’éditeur

Janvier 1790. Les mutins du Bounty trouvent enfin une île déserte et isolée: Pitcairn. Ce morceau de terre du bout du monde offre les conditions idéales de survie à cet équipage de 27 hommes et femmes à la recherche d’un havre de paix. Désormais, les rebelles vont devoir vivre ensemble… Comment la construction d’une société idyllique a-t-elle pu se transformer en enfer ?

En retraçant cette histoire authentique, les auteurs nous offrent un haletant thriller tropical. Découvrez le deuxième tome de l’adaptation en bande dessinée du récit-enquête de Sébastien Laurier La Bounty à Pitcairn (prix du livre insulaire 2017), illustrée par le naturalisme expressif de Gyula Németh.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (toujours) CONFUS

On reste peu convaincu par cette variation autour de la mutinerie du Bounty. Nos mutins entament ici leur nouvelle vie sur Pitcairn, île inhabitée… avec les problèmes de "couple" que ça suppose.

Las, les histoires et héros se confondent, et perturbent la lisibilité.

3 Un putain de salopard (T.3)

Le résumé de l’éditeur

Alors que Max et le manchot sont à la recherche de Baïa, en fuite à travers la jungle avec le capitaine Rego, ceux-ci sont eux-mêmes poursuivis par les hommes du chef du camp de travailleurs, Hermann, qui cherche à faire la lumière autour de la mort de sa fille. Les courses-poursuites se croisent et se multiplient dans la jungle luxuriante mais toujours plus dangereuse.

Sans compter que Max et le manchot – autrement dit le fils et le père – partagent désormais un autre secret: le trésor retrouvé dans l’épave de l’avion dans lequel la fille d’Hermann trouva la mort et que le manchot pilotait.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SURPRENANT

Parti chercher son vrai père dans la jungle amazonienne, Max y a surtout trouvé un paquet d’emmerdes. Et finalement son paternel, avec qui il entreprend d’exhumer un trésor.

Une série qui gagne en puissance et en surprises, et se finit, ici, sur un twist fou.

4 CristaL 417

Le résumé de l’éditeur

2015. Recrutée à la Brigade criminelle, une jeune policière provinciale débarque au prestigieux 36, quai des Orfèvres, à Paris. À 25 ans, elle découvre le travail propre aux homicides, les affaires en cours, les responsabilités qui semblent insurmontables, le prestige, les tâches ingrates, l’émulation, la solitude francilienne, etc.: le métier.

Confrontée à des crimes extraordinaires comme à la banalité du mal, entourée de ceux qu’elle considère comme l’élite de la police, la jeune recrue va devoir grandir vite, très vite.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CONVAINCANT

Pauline, 25 ans, quitte Metz pour intégrer le 36 Quai des Orfèvres et sa toute-puissante brigade criminelle.

On’avait pas vu plus convaincant, dans le genre, depuis RG (Gallimard, deux tomes en 2007 et 2008). Normal: le scénario a été écrit par un véritable commissaire, ici sous pseudo.

5 Noir burlesque (T.2/2)

Le résumé de l’éditeur

Pour Slick, les choses ne s’arrangent pas. Jusqu’à présent, il avait affaire aux truands irlandais. Mais cette fois, il change de dimension: le voilà confronté à la mafia italienne.

Rex, pour qui il n’avait travaillé qu’une seule fois, lui demande cette fois, sous la menace, de voler une œuvre d’art. Et pas n’importe laquelle: outre sa très grande valeur, elle appartient à la mafia.

Dans un monde idéal, Slick prendrait le large avec Caprice, la femme de sa vie. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal. Caprice se retrouve coincée elle aussi: Rex la retient avec un secret qui pourrait ruiner sa carrière à tout jamais.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): JOUISSIF

Les choses se compliquent pour Slick, obligé de bosser pour Rex et de voler… le tableau fétiche d’un mafieux.

Tout est caricatural, dans cette série signée Marini. Mais c’est si assumé que ça en devient jouissif. Et comme l’Italien dessine toujours comme un dieu…

6 L’histoire d’Apollo XI

Le résumé de l’éditeur

Le 16 juillet 1969, l’équipage d’Apollo 11 décolle de Floride pour une mission inédite: marcher sur la Lune. Cette fresque historique retrace la célèbre mission spatiale américaine dans un récit à haut rythme, entrecoupé par les avancées qui ont permis l’accomplissement d’une telle prouesse.

La conquête lunaire ne se résume pas aux premiers pas de Neil Armstrong sur ce satellite, mais couvre des siècles d’observations, de recherches et de sacrifices.

De la vénération de ce symbole au lancement du premier satellite artificiel, en passant par l’invention du télescope ou les atrocités nazies, ce livre documenté et précis reste accessible à tous et réjouira les passionnés comme les plus novices.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSPIRANT

Du rêve de Kennedy au retour sur terre, Fetter-Vorm retrace l’épopée de la première mission spatiale à avoir envoyé des hommes sur la Lune.

Un travail inspirant, d’une précision factuelle. L’album parfait pour garder la tête dans les étoiles.

7 ANA

Le résumé de l’éditeur

ANA est le premier artbook consacré à Ana Miralles. Il reprend le travail de la dessinatrice et peintre espagnole depuis ses premiers succès et donne la part belle à ses célèbres portraits de femmes. Ana s’y raconte avec beaucoup de sincérité, depuis son histoire familiale à la difficulté d’exister en tant que femme artiste dans le milieu masculin de la BD.

Crayon, encre de Chine, aquarelle, ou encres de couleurs, le livre reproduit les dessins les plus connus d’Ana Miralles, les esquisses de ces illustrations, et un très grand nombre d’illustrations inédites, réalisées pour son plaisir ou pour des expositions. Tous les textes de l’ouvrage sont signés par François Landon (journaliste).

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SENSUEL

Miralles, 63 ans, se raconte (un peu) et s’expose dans cet art book dans lequel les amateurs pourront admirer son sens des courbes, essentiellement féminines, et leur érotisme à fleur de peau.

Pour le plaisir des yeux essentiellement. Un superbe objet pour une grande artiste.

8 Kiss the Sky

Le résumé de l’éditeur

Avant de devenir le plus célèbre guitariste de tous les temps, Jimi Hendrix fut un gamin laminé par une enfance à la Dickens puis un obscur musicien au parcours semé de galères et d’humiliations. C’est cette part sombre de sa vie et sa soif désespérée de reconnaissance que raconte cette première partie du portrait intime que lui consacrent Mezzo et JM Dupont, auteurs du remarqué Love in Vain.

Entre lyrisme et réalisme, ce récit explore non seulement l’âme tourmentée de la future rock star mais aussi toutes les étapes d’un itinéraire musical méconnu qui lui a fait croiser, au cours de son apprentissage, des artistes de légende comme Little Richard, Ike & Tina Turner, BB King, Curtis Mayfield, Sam Cooke, Wilson Pickett, Bob Dylan et les Rolling Stones.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DENSE

Jimi Hendrix aurait eu 80 ans en 2022. Dupont et Mezzo nous le racontent avec une multitude de détails et une documentation qu’on devine dense dans ce roman graphique au format carré.

Le dessin du second, charbonneux, très dense, rend cependant la lecture un peu pénible pour qui préfère un graphisme plus conventionnel. Une question de goût sans doute.