Témoignage au procès des attentats : « J’ai crié aux gars: ‘aux armes’»

Quelques semaines plus tôt, ce militaire était encore en mission au Mali. Lorsque les deux explosions ont dévasté le hall des départs de l’aéroport, le commandant est dans un container qui lui sert de quartier général. "J’ai crié aux gars: ‘aux armes’. Ça veut dire qu’on va monter dans l’échelle de combat et qu’on a l’autorisation pour tirer. "

Ce 21 décembre 2022, le procès des attentats de Bruxelles est enfin entré dans le vif du sujet. La Cour et les différentes parties du procès ont entendu les témoignages de ceux qui étaient en première ligne lorsque l’aéroport de Zaventem a vacillé ce 22 mars 2016 à 7 h 58. "Il y avait du verre brisé, du sang, de l’eau partout, des victimes: c’était une zone de guerre."

La présidente est curieuse. On entend souvent les témoins d’attentats évoquer des "scènes de guerre". Mais jamais sans les objectiver. Avec ce militaire qui revient du Mali, elle l’interroge: "c’est quoi une zone de guerre ?" "Tout y est possible et tout le monde est suspect, précise le militaire. C’était le chaos et il y avait un silence lourd…"

« Rupture de jambe comme quand on marche sur une mine »

Il évoque aussi des "blessures de guerre." Et il explique à la présidente sa définition: "une rupture de jambe quand on a marché sur une mine ; un grand trou dans le ventre quand on t’a tiré dessus. " C’était la scène à laquelle les premiers intervenants ont été confrontés à l’aéroport.

Le commissaire de police Jean-Pierre Devos est attaché à la police de l’aéroport. Ce jour-là, il avait commencé sa journée plus tôt en raison d’un exercice "avec la compagnie aérienne El Al pour savoir comment réagir en cas d’attentat…"

7 h 58, un vacarme énorme suscite son interrogation. "Ma première réaction: c’est le son d’un avion au départ ?"

La jupe d’une femme en feu

Il se dirige alors vers l’aéroport et croise "des gens qui couraient dans tous les sens et qui criaient ‘bombe’." Après avoir enfilé son gilet pare-balles et emporté sa radio, il découvre l’aéroport dévasté. "Il y avait une femme par terre, elle portait une jupe qui était en feu et j’ai essayé de l’éteindre avec mes pieds. "

Au cours de son témoignage, le policier fait diffuser sur les grands écrans de la salle du procès quelques images et une vidéo. Elle a été filmée par un taximan qui cherchait son fils employé à l’aéroport. Le silence règne au milieu des décombres. Une dame demande: "vous n’avez pas vu mon mari ?". En arrière-plan sonore: des cris, ou plutôt des hurlements… "Il y avait une personne sous une cloison. J’appelle mon collègue mais c’était un vrai mur et ce n’était pas possible de la bouger. On a alors cassé les bouts de plâtre avec nos mains."

Vers 8 h 25, juste avant que le réseau de téléphone mobile ne soit hors-service, il prend le soin de téléphoner à son épouse. "Sa réaction ? Tu rentres à la maison tout de suite ! " Mais ce n’est qu’à 22h qu’il prendra le chemin du retour. "45 minutes de voiture: c’était le trajet le plus long de ma vie. J’avais des flash-back et je pensais à des détails. "

De retour chez lui peu avant 23 h, sa femme et ses deux filles ont veillé. "Ma fille cadette de 14 ans m’a dit: ‘je ne veux pas dormir dans ma chambre. Je veux dormir devant la porte de ta chambre. Car si tu dois retourner à l’aéroport, tu devras passer au-dessus de moi et je ne te permettrai pas d’y retourner."