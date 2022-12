Procès des attentats: La course contre la montre pour localiser la 3e bombe

En tenu kaki, c’est un major de la Défense qui explique son intervention le 22 mars 2016 à l’aéroport. Il dirigeait à cette époque les opérations du SEDEE (Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs). En quelque sorte, il est à la tête des "démineurs".

Habitué des terrains complexes, il arrive à l’aéroport 45 minutes après les explosions. "Il y a un truc qui me fait dire: ‘je ne suis plus à Bruxelles, je suis en Afghanistan’. Là, on met en application ce qu’on a appris."

Deux zones sont déterminées en fonction des deux explosions. Il faut s’occuper prioritairement de celle qui est sous eau puisque les sprinklers sont en train de nettoyer les pièces à conviction. "Et à un certain moment, je reçois l’information qu’un troisième colis aurait été abandonné. " Le responsable du SEDEE va alors visualiser les images de surveillance. "Je vois trois personnes qui, à 7 h 30, entrent dans le hall de l’aéroport avec trois sacs identiques et ont un comportement normal comme des voyageurs. Ils prennent place au snack DéliFrance. Un des auteurs chipote aux trois sacs… "

Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui se feront exploser quelques instants plus tard. "Je vois l’auteur 3 (Abrini) qui sursaute. Il lâche le chariot, l’abandonne, recule, s’éloigne et se couvre les oreilles." Abrini renonce et prend la fuite… Mais sa bombe est toujours dans le hall des départs. "On essaye de localiser le sac n°3. On le localise approximativement et j’ordonne l’évacuation jusqu’à 400 mètres. " Il ne reste plus que le major, trois de ses hommes et un commissaire de police. Le major ne porte pas la combinaison des démineurs et tout son attirail de protection. "On n’a pas non plus utilisé de robot car je ne voulais pas rouler sur des corps humains. " L’évocation de ce souvenir fragilise le militaire qui suspend son témoignage quelques secondes. Trémolos dans la voix, il continue…

Le 3e sac localisé

Le sac suspect est identifié et son contenu ne fait aucun doute après un scan aux rayons X "comme chez le dentiste ".

Un simple choc aurait pu faire exploser le sac: "il faut résoudre le problème. On est dans le cas d’une bombe fonctionnelle avec un initiateur actif." Lors de l’intervention de déminage, le sac et sa charge exploseront. "C’est probable qu’on ait perturbé le bouton-poussoir. " Sans faire de victime, une nouvelle zone de l’aéroport est ravagée. Photos à l’appui, le responsable des opérations du SEDEE montre l’impact des boulons intégrés dans l’engin explosif improvisé (EID). Des panneaux métalliques sont transpercés: "vous imaginez l’impact dans un corps…"