Les gros volumes de données mobiles plus chers en Belgique que dans les pays voisins

Pour ce type de services, la Belgique se trouve dans une position "généralement intermédiaire" (ni bon marché, ni excessivement chère) par rapport à ses voisins (Luxembourg, France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni).

Malgré quelques progrès par rapport à 2021, le pays reste cependant particulièrement cher pour les volumes au-delà de 50 GB. En comparaison avec la France par exemple, le prix minimal se situe au même niveau jusqu'à 10 GB et un écart apparaît ensuite en faveur du consommateur français à mesure que le besoin en data augmente. Selon l'étude de l'IBPT, le consommateur belge doit payer 33 euros de plus pour un service avec 100 GB.

La Belgique reste par ailleurs "nettement plus chère" que la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne les besoins télécoms fixes et groupés. Elle est également de plus en plus onéreuse par rapport aux Pays-Bas, au Luxembourg et à l'Allemagne à mesure que le nombre de services (télévision et/ou téléphonie fixe ou mobile) augmente.