Le géant américain 3M arrêtera la production de PFAS d’ici 2025

Le géant américain estime que sa décision va lui coûter entre 1,3 et 2,3 milliards de dollars. Cette décision tombe après 70 ans de développement de produits à base de PFAS.

Des réglementations plus strictes et la menace de plaintes font cependant que cette activité n’est plus viable, reconnaît le patron de l’entreprise Mike Roman. Ce revirement "va nous permettre de nous tourner vers d’autres opportunités avec de plus grandes perspectives de croissance".

Bien que la production ait été progressivement éliminée il y a 20 ans, également à Zwijndrecht, les composants sont toujours bien présents dans l’environnement. La société fait face à plus de 2 000 plaintes qui pourraient lui coûter jusqu’à 30 milliards$, selon Bloomberg.

Le CEO de 3M s’est par ailleurs dit prêt à collaborer avec les entreprises qui utilisent ses solutions à base de PFAS pour trouver des alternatives. Ces substances représentent un chiffre d’affaires de 1,3 milliard$ pour 3M, avec une marge bénéficiaire de 16%.