Entre les lignes, Poutine tente de rassurer la base de l’armée

"Aujourd’hui, notre tâche consiste à mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires au renouvellement et à l’amélioration qualitative des forces armées", a entamé le président russe après avoir arpenté l’atrium du centre de contrôle de la Défense, où se tenait une exposition "de modèles modernes et prometteurs d’équipements, d’armes, de munitions et de moyens de protection", dixit le Kremlin.

La faute de l’OTAN

Après avoir rendu hommage aux soldats impliqués dans cette guerre, Poutine n’a pas tardé à cibler l’OTAN et les États-Unis comme responsables des déboires militaires russes, jugeant que "le potentiel et les capacités militaires de presque tous les grands pays de l’OTAN sont activement utilisés contre la Russie." Mais il a toutefois reconnu, entre les lignes, que son armée n’était pas au point sur plusieurs plans. "Les hostilités, bien sûr, ont également mis en évidence des problèmes sur lesquels, comme on dit dans de tels cas, nous devons travailler en particulier", a convenu le "commandant en chef suprême" avec force précautions oratoires, mettant sur le compte de la mobilisation décidée à l’automne un grand nombre de problèmes logistiques. Ainsi de la numérisation - a priori défaillante - des bases de données (!), ainsi que les problèmes de communication entre autorités locales et régionales, a pointé Poutine, également mécontent des performances en matière "d’accumulation et de stockage des armes, des équipements militaire et des ressources matérielles."

Aucune restriction

Au milieu d’annonces spectaculaires en matière balistique (lire ci-dessous), le président russe s’est surtout voulu rassurant à propos de "trousses de premiers secours, nourriture, produits secs rations, uniformes, chaussures, casques de protection, gilets pare-balles..." lesquels "devraient" bénéficier des standards les plus "modernes" - ce qui suggère que ce n’est actuellement pas le cas.

Sont également concernés les "appareils de vision nocturne", "lunettes", "fusils de sniper"... "Je n’énumérerai pas tout", a expliqué un Poutine souhaitant aller à l’essentiel : "Tout ce dont un combattant a besoin doit être moderne, pratique et fiable", a-t-il dit, assurant que la Russie n’avait "aucune restriction de financement. Le pays, le gouvernement donne tout ce que demande l’armée, tout", a-t-il martelé à l’adresse des cadres de l’armée, sommés de faire correspondre à ces "demandes" "des résultats".