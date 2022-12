En Chine, la crainte d’une méga vague hivernale

« Catastrophique »

Alors que la Chine est en plein relâchement de sa stratégie zéro Covid, la mort de la chanteuse est largement perçue comme le signe d’une situation qui s’est déjà largement dégradée sur le plan sanitaire.

"Bon Dieu, la célèbre chanteuse de l’opéra Chu Lanlan est décédée à Pékin – apparemment en raison de complications de Covid. Elle n’avait que 40 ans. M️aintenant, on va enfin prendre au sérieux la poussée de Covid en Chine ?", s’est exclamé mardi Éric Feigl-Ding, influent épidémiologiste américain d’origine chinoise, connu pour avoir tiré la sonnette d’alarme dès fin janvier 2020 aux États-Unis mais aussi pour s’être montré exagérément alarmiste à de nombreuses reprises durant cette pandémie. Et, alarmiste, ce diplômé d’Harvard l’est de nouveau à propos de la Chine, décrivant une situation sanitaire "catastrophiquement mauvaise", vouée au pire dans les mois à venir. Il n’est pas le seul ; auprès de la radio américaine NPR, Xi Chen, chercheur sur les questions de santé internationale à Yale et spécialiste du système de santé chinois, craint que la vague hivernale de Covid cet hiver n’infecte 60% de la population, soit quelque 800 millions de personnes. "Cette poussée va venir très vite, malheureusement", abonde, toujours auprès de la radio, Ben Cowling, de l’Université de Hong Kong, qui s’inquiète du nombre de cas à Pékin et d’autres grandes villes. Pour Feigl-Ding, il n’est pas exclu que la Chine compte sous peu un à deux millions de morts si rien n’est fait.

Pénurie de médicaments

Si le gouvernement chinois n’entend pas, pour l’instant, revenir sur les assouplissements pris dans la foulée des mouvements contestataires qui ont secoué le pays, l’inquiétude des autorités est palpable. " Ces derniers jours, la demande de médicaments pour le traitement du Covid-19 a considérablement augmenté ", explique ainsi ce site d’information dépendant des autorités chinoises. Il précise que "de nombreuses entreprises pharmaceutiques locales ont ainsi intensifié leur production et ont permis d’augmenter l’offre de médicaments."

Alors qu’il est difficile d’obtenir des chiffres fiables sur la progression de l’épidémie en Chine (selon l’OMS, le nombre de cas était stable, voire en décrue, mi-décembre), les autorités reconnaissent entre les lignes que l’hiver s’annonce rude sur le plan sanitaire. "Pékin et de nombreux gouvernements locaux ont lancé des mesures d’urgence ciblées pour prévenir la surcharge de leurs systèmes médicaux locaux", ont récemment fait savoir les autorités, reconnaissant que "le taux élevé de transmissibilité du variant Omicron, le temps froid et l’affaiblissement de l’immunité engendrée par la vaccination contribuent à l’augmentation du nombre d’infections dans de nombreuses régions."