C’était « the place to be »

Des années durant lesquelles l’émission a connu son âge d’or au fil de ses 300 numéros, avec chaque samedi soir plus de 10 millions de téléspectateurs et près de 3 000 artistes venus fouler son tapis rouge. Des chiffres démentiels, qui semblent inatteignables pour la télévision linéaire d’aujourd’hui.

La recette était simple, mais efficace. Et a permis de voir défiler sur le plateau de l’émission des personnalités aux parcours très différents: il y avait là des artistes déjà confirmés, comme Johnny Hallyday, Dalida, Daniel Balavoine, France Gall ou Gilbert Bécau. Mais aussi des talents en devenir, qui ont profité de l’endroit pour effectuer leurs débuts médiatiques, à l’instar de Céline Dion, Patrick Bruel, Mylène Farmer ou Jeanne Mas. Ou encore des acteurs et actrices de cinéma, alors friands de scène, tels que Michel Serrault, Sophie Marceau, Jean Poiret, Isabelle Adjani et Romy Schneider. Et même des stars internationales, à l’image de Barbra Streisand, John Travolta, Whitney Houston, Donna Summer ou Cyndi Lauper, tous apparus sur le plateau de l’émission.

Conçu à partir de 600 heures d’archives dont certaines sont exclusives, Il était une fois Champs-Élysées raconte les dessous des moments inoubliables de l’émission en les replaçant dans le contexte de leur époque.

Ce premier volet s’attachera à faire le récit passionnant des quatre premières années de l’émission, de la naissance du programme en 1982 jusqu’à sa pause forcée en 1985, et alors qu’elle se trouvait au sommet de sa gloire. Des archives exceptionnelles commentées par de nombreuses personnalités qui ont elles-mêmes participé au succès de l’émission, et parmi elles Laurent Voulzy, Valérie Kaprisky ou encore Jack Lang.

Le second volet, consacré aux années allant de 1986 à 1990, sera diffusé mercredi prochain, et au même horaire.

France 3, 21.10