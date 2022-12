« 1629 » - L’enfer, c’est nous

Le voyage en mer est une métaphore incroyable d’un libéralisme et d’un capitalisme totalement aveugle

C’est, en tout cas, le point de départ de 1629, assurément la (nouvelle) série de cette fin d’année 2022. Un diptyque annoncé qui se propose de revisiter, sous la plume du scénariste français, ce qui fut la plus grande tragédie navale connue par la Hollande voisine: le naufrage du Batavia, ici renommé Jakarta. Un navire bourré de richesses destinées à corrompre l’Empereur de Sumatra au nom de la toute-puissante Compagnie des Indes Orientales. Et qui finira par s’échouer, lui et ses plus de 300 occupants, un mélange de miséreux issus des bas-fonds d’Amsterdam et d’officiers et passagers issus de la haute société, sur une île à proximité de l’Australie.

L’apothicaire et la lady

Tous les ingrédients, au final, d’une recette explosive, sur fond de mutinerie puis de survie, qu’il a fallu adoucir pour ne pas trop révulser le lecteur: "La réalité des événements, expose Xavier Dorison, est telle qu’elle aurait été impossible à mettre en images." Le supplément d’âme, lui, se trouve ailleurs. Dans la parfaite allégorie de notre époque que suggère cette catastrophe maritime: "C’est une tragédie qui offre bien sûr un dépaysement total, mais au-delà de l’évasion, il nous parle du rapport intemporel de la liberté individuelle contre la soumission au groupe. Le voyage en mer est une métaphore incroyable d’un libéralisme et d’un capitalisme totalement aveugle quand le récit de survie – qui sera le second tome – est un parfait exemple de la sauvagerie à laquelle peut conduire un effondrement soudain des règles et des normes."

Deux personnages symbolisent particulièrement ces cheminements, et ces dilemmes moraux, à commencer par la belle Lucretia Hans, jeune femme bien née sommée de gagner l’Indonésie par son mari et soudain empêtrée au milieu de ce jeu de quilles. "Lucretia, poursuit le scénariste, était le ‘‘poisson en dehors du bocal’’ idéal. Sortie des milieux les plus riches d’Amsterdam, elle ignore tout de la navigation, et c’est donc à travers ses yeux que le lecteur découvre le monde incroyable du Jakarta. Belle, riche et intelligente, elle a à la fois toutes les armes et toutes les raisons de devenir la victime numéro 1 des mutins."

Et parmi eux, Jéronimus Cornelius, apothicaire de son état, second du bâtiment recherché par l’Inquisition, et un authentique psychopathe qui mettra le feu aux poudres: "Jéronimus, conclut un Dorison pas peu fier de son ‘‘méchant’’ de service, est l’incarnation, presque jusqu’à la caricature, d’un cynique contemporain matérialiste."

« 1629 », tome 1, Montaigne/Dorison, Glénat, 136 p., 35 €.