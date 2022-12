Une serre basse énergie sur le toit de Gembloux Agro-Bio Tech : le labo de la production alimentaire du futur

Avec trois autres serres urbaines en France, en Allemagne et au Luxembourg, elle sera un laboratoire à taille réelle pour étudier à la fois les opportunités de la production d’aliments en ville, au plus près des consommateurs donc, et les possibilités de réduction des coûts énergétiques, et donc aussi les émissions de CO2. D’où le nom de ce projet: SERR’URE, pour SERRe URbaine basse Energie.

"Déjà aujourd’hui, les émissions de CO2 ne représentent que 68 kg par m2 et par an, dont un tiers correspond aux émissions liées à la construction calculées sur 20 ans et deux tiers à la consommation énergétique", indique le professeur Haïssam Jijakli, professeur à Gembloux Agro-Bio Tech, spécialiste de l’agriculture urbaine et responsable de ce projet. Cette performance, qui la place déjà en 2e place du projet européen en termes de frugalité énergétique, s’améliorera encore lorsque la serre sera connectée aux flux énergétiques du bâtiment qui la supporte et dont elle récupérera l’énergie fatale (l’énergie récupérée).

Des tests sur des matériaux recyclables, comme les gouttières où poussent les plantes, sont également menés dans la SERR’URE, sur une surface de 200 m2.

Ce laboratoire à taille réelle permet de tester des modèles de cultures innovantes comme l’hydroponie et la bioponie, deux variantes de la culture hors-sol. Des essais sont par exemple réalisés avec des fientes de volailles minéralisées qui nourrissent les plantes.

De nombreux essais de cultures sont en cours dans cette serre: plantes alimentaires, médicinales, chanvre et cannabis.

C’est aussi un outil de recherche et de démonstration qui se veut ouvert au public, insiste Haïssam Jijakli. Un porteur de projet, un maraîcher, qui voudrait construire une serre similaire en milieu urbain devrait y trouver une foule d’informations utiles. "Nous sommes d’ailleurs également occupés à développer des modèles économiques qui pourront être viables", note le professeur Jijakli. À titre d’exemple, la production de tomates dans une serre de ce type en aquaponie équivaut à plus du double de la production en terre dans une serre classique.

Dans le contexte de réduction des émissions de CO2, notamment dans le transport, on touche là à un enjeu essentiel selon les perspectives de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 80 de la nourriture sera consommée en ville en 2050.