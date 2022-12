Nelson, 10 ans, a une voix en or mais les poches trouées. C’est qu’il n’est pas facile de faire carrière à la Réunion quand on est issu d’une famille pauvre. Mais si sa mère ne veut pas entendre parler de musique, ses amis voient les choses autrement et veulent profiter de la présence d’un vieux chanteur sur le déclin dans le complexe hôtelier du coin pour lancer la carrière de leur "poulain".

Reste à convaincre l’artiste, d’abord peu réceptif à la proposition…

Ce qu’on en pense

Après avoir récupéré ce scénario clé sur porte, Gérard Jugnot, qui réalise ici son 12e film, en a déplacé l’action d’Afrique en Réunion. Et profité de l’aubaine pour intégrer le petit Soan Arhimann, vainqueur de la saison 6 de The Voice Kids, au casting.

Il donne de la voix, donc, et le fait plutôt bien, célébrant son île natale, sous le regard d’un Marc Lavoine qui a bien du mal à d’abord jouer les méchants. Un feel good movie au soleil et sans la moindre surprise, où tout finit bien. Et en chanson, forcément. Cyniques s’abstenir.

Comédie de & avec Gérard Jugnot. Avec aussi Soan Arhimann et Marc Lavoine. Durée : 1 h 35.