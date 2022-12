Les trafiquants de drogue belges de plus en plus créatifs, voici les résultats inquiétants des saisies en 2022 (vidéo)

”Nos services constatent que les criminels continuent d’abuser de notre réseau postal belge”, s’inquiète le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. “La lutte contre le trafic de drogues doit être menée chaque jour. Les solutions toutes faites pour endiguer cette problématique ne sont malheureusement pas encore à portée de main.”

Sur les onze premiers mois de 2022, les douaniers font état de 967 saisies à la poste et dans les envois postaux. Un chiffre en baisse par rapport à 2021 (où on dénombrait 1.692 procès-verbaux dressés) et à 2020 (1.238 constats), mais qui s’explique en raison de la diminution du nombre d’avions à cette période en raison de la pandémie du Covid-19. Les chiffres repartent néanmoins à la hausse cette année.

Les douaniers qui traquent les trafiquants et interceptent leurs convois sur le chemin ou à leur arrivée en Belgique ont ainsi intercepté 4.871,46 kg de Khat, 2.000 kg de précurseurs, 151,34 kg de tranquillisants (ketamine, GHB,…), 115,54 kg de XYTC, MDA et Ice, 53,34 kg de cocaïne et 117,47 kg d’autres stupéfiants. Selon les enquêteurs, la production de drogues synthétiques est réalisée en Belgique et aux Pays-Bas avant d’être exportée dans le monde (en Amérique du Sud, au Sud-Est de l’Asie, aux USA et en Océanie) via le réseau postal belge.

"Les criminels sont très créatifs et cachent de la drogue partout, que ce soit dans des photos, du matériel industriel, dans des bouteilles ou encore dans du papier emballage."

Un nain de jardin composé entièrement de MDMA brut

Et les policiers qui tentent d’endiguer le phénomène ne ménagent pas leurs efforts pour trouver la drogue cachée dans les colis. “Les criminels sont très créatifs et cachent de la drogue partout, que ce soit dans des photos, du matériel industriel, dans des bouteilles ou encore dans du papier emballage. Ils utilisent tout ce qui est transportable pour cacher de la drogue”, explique l’administrateur général des Douanes et Accises Kristian Vanderwaeren.

Ils utilisent même le Christ pour expédier de la kétamine !

Par exemple, les douanes ont trouvé un nain de jardin composé entièrement de MDMA brute (substance utilisée pour la confection d’ecstasy), ont trouvé des conduites d’eau avec de la kétamine cachées ou ont découvert 10.000 tampons en feutre de LSD dans une couverture de livre. Pire encore : “Ils utilisent même un cadre contenant la photo du Christ pour expédier de la kétamine.”

Des cachets à l’effigie de jeux vidéo

Les douanes belges constatent aussi que les trafiquants font preuve de créativité pour séduire les consommateurs et attirer leur attention. Elles ont ainsi saisi des cachets de drogues synthétiques à l’effigie de jeux vidéo, comme Fortnite ou Donkey Kong ou frappées du logo de Maserati ou de Netflix.

De la drogue a même été découverte derrière un tableau de Jésus! ©Thomas Longrie

Les “avaleurs de boulettes” en augmentation

Autre phénomène inquiétant : les “mules” (”skillers”, ou “avaleurs de boulettes” dans le jargon policier belge, ou “body-packers” en terminologie internationale), soit des personnes qui ont ingéré des pilules contenant de la cocaïne ou de l’héroïne, sont en augmentation.

En 2022, 37 % des dossiers de transport de voyageurs concernaient ces avaleurs de boulettes, soit une augmentation de 10 % par rapport à la moyenne des années précédentes.

”Ils peuvent avaler de 50 à 80 de ces boulettes”, précise Kristian Vanderwaeren. “Le nombre record que nous avons trouvé est une personne qui avait 2,2 kilos de cocaïne dans son corps grâce à ces pilules. Ingérer cela est extrêmement dangereux, parce que si une boulette se rompt comme ça, cela peut être fatal pour les passagers.”

Les passeurs transportent la drogue de moins en moins dans les bagages, et de plus en plus à même le corps

Les douaniers ont encore relevé une diminution du nombre de saisies dans les bagages, mais ils ont dû faire face à une forte augmentation de personnes transportant de la drogue à même le corps.

En 2022, 64 personnes ont été arrêtées en flagrant délit de trafic de drogue à Brussels Airport. Ainsi, 142,5 kilos de cocaïne, 11 kilos d’ecstasy, 8,3 kilos d’héroïne et 209,6 kilos de khat ont été saisis sur des passagers.

”Chaque paquet de drogues intercepté à l’étranger et qui provient de chez nous est un coup à notre réputation”, estime le ministre Van Peteghem.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, l’État a investi 880000€ dans l’achat de matériel de détection et d’analyse. Comme une camionnette équipée d’un scanner à bagages intégré ou encore un appareil permettant d’inspecter le fret aérien sans décharger l’ensemble de la marchandise.

Nouvelle drogue mortelle : les douaniers disposent d’un spray pour éviter de mourir en cas d’exposition

Le fentanyl ? Une drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis, notamment. Puissant médicament anti-douleur notamment destiné aux malades du cancer, il est détourné de sa fonction en stupéfiant pour être vendu illégalement sous forme de poudre, de spray ou de comprimés contrefaits. Les trafiquants l’utilisent aussi comme additifs à d’autres substances, héroïne et cocaïne notamment, parce qu’il est beaucoup plus rentable. Le fentanyl coûte moins cher à produire, puisqu’il ne faut pas de champs de pavot ou coca. Et de petites quantités suffisent, puisqu’il est 50 fois plus puissant que l’héroïne.

Si la Belgique n’y est que peu confrontée (mais jusqu’à quand ?) avec une saisie de dix grammes au niveau national, la douane reste “vigilante”. Surtout que la substance est dangereuse rien qu’au contact avec la peau.

”Aux États-Unis, des douaniers sont morts après avoir touché cette drogue”, nous explique l’administrateur général des Douanes et Accises Kristian Vanderwaeren. “Il est important qu’on protège nos agents. Raison pour laquelle ils disposent de sprays de naloxone à utiliser en cas de contact avec cette drogue.”