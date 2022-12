Ce qu’on en pense

Inspiré d’une histoire vraie, Devotion narre principalement comment deux pilotes de chasse sont devenus célèbres pour leurs incroyables exploits lors de la guerre de Corée.

Évidemment rempli d’un patriotisme exacerbé comme on a trop souvent l’habitude de le voir dans ce genre de récit américain porté à l’écran, Devotion puise aussi son inspiration, du moins dans sa première partie, dans l’un des plus gros succès cinématographique de cette année, le blockbuster Top Gun : Maverick. Manifestement dépourvu de la technique de ce dernier, on a parfois, voire souvent l’impression d’assister à un piètre remake copié-collé, surtout lors des scènes aériennes.

Mais si le film peut s’assumer comme tel au premier abord, il parvient néanmoins, dans sa deuxième partie, à nous captiver et nous émouvoir, tant ces deux héros de guerre nous montrent à quel point le respect et l’entraide, peu importe d’où l’on vient, font partie des valeurs universelles les plus importantes. Et ce, que ce soit en période de conflit, ou non.

Film d’action de J.D. Dillard. Avec Jonathan Majors et Glen Powell. Durée: 2 h 19.