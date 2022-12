10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 20 décembre

On imagine bien que ce 31 décembre à midi sera plus que particulier pour Miguel et Marie-Noëlle Carlin. Ils fermeront les portes de leur magasin pour ne plus jamais les rouvrir. La fin d’une aventure de 38 années, le début d’une nouvelle vie de retraités.

Dans le village de Marbehan, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, le magasin Spar n’a pas trouvé de repreneur. C’est fini, on ne pourra plus y faire ses courses. Miguel et Marie-Noëlle ont bien rencontré plusieurs jeunes intéressés par la reprise du magasin, malheureusement ils n’ont jamais pu obtenir le soutien financier d’une banque. Le couple est indépendant et non franchisé. Le bâtiment sera vendu et transformé

SPORT | Voici notre équipe-type de la Coupe du monde 2022

Au lendemain de la finale remportée par l'Argentine, notre rédaction s'est penchée sur le meilleur onze de la compétition. Trois Croates, trois Marocains, deux Argentins et deux Français forment notre onze.

RÉGION | « Un jugement attendu par beaucoup d’agriculteurs de la province de Luxembourg »

"Votre jugement est certainement attendu par beaucoup d’agriculteurs de la province qui subissent la loi de personnes qui viennent de l’intérieur du pays pour profiter de notre verte province sans accepter quelques contraintes ", appuie l’avocat Alexandre Mignon. Il défend un agriculteur de la commune de Vielsalm.

Un dimanche de juillet 2018, son voisin, un Flamand qui a une seconde résidence dans cette petite localité ardennaise, est excédé par le bruit que fait l’agriculteur. Il tente de lui faire comprendre, en néerlandais, qu’il est interdit de tondre le dimanche. L’agriculteur, lui, sait très bien qu’il est dans son bon droit et qu’il a le droit de travailler au champ le dimanche. Les choses s’enveniment. Et le cultivateur finit par donner une baffe ou un coup de poing (les versions divergent) au vacancier.

RÉGION | La magie de Noël illuminera les églises hutoises le 25 décembre

Les trois églises de Huy proposeront un parcours lumineux et des animations le 25 décembre. Une jolie façon de mettre Noël en lumière.

RÉGION | Beauraing: indexer le jeton de présence, ça ne passe pas

Le jeton de présence est la rémunération de l’élu qui assiste au conseil communal (hormis les membres du collège, le bourgmestre et les échevins, qui ont un salaire). En théorie, il y a 10 conseils sur l’année à 100 € par réunion. Un conseiller assidu peut espérer décrocher un chèque de 1 000€. Sur cette somme, il y a naturellement un prélèvement fiscal. Bref, ce n’est pas grand-chose.

Le groupe minoritaire qui s’est penché sur les jetons de présence a noté que depuis plus de 20 ans, le montant n’a jamais été indexé alors que l’indexation est bien stipulée dans le règlement d’ordre intérieur. Voulant rétablir la situation, "Intérêts Citoyens" a sorti la calculette et est remonté à l’année 2017, il faudrait selon la minorité un rattrapage à partir de ce moment. Il en coûterait 35 000 € à la Commune.

RÉGION | Parking des poids lourds sur la N5: les convoyeurs peuvent encore attendre…

Des dizaines de camions stationnent chaque nuit le long de la N5, entre Somzée et Couvin. Mais il faudra encore plusieurs années avant que des parkings ne soient aménagés.

CULTURE | Trop chères les Ardentes ? “La question du maintien du subside se posera”

C’est un vieux débat à Liège que celui du bien-fondé du subside, accordé par la Ville de Liège au festival Les Ardentes… Presque aussi vieux que le festival lui-même et qui s’est clairement intensifié depuis que l’ASBL organisatrice est devenue SPRL puis Société Anonyme… non sans que le subside ait été majoré pour atteindre cette dernière année le montant de 340.000 euros.

Un subside qui pourrait finalement être remis officiellement en question, à en croire les dires de Willy Demeyer ce lundi soir au conseil communal.

CULTURE | Gérard Jugnot : « ‘‘Le Petit Piaf’’, c’est un lointain cousin des ‘‘Choristes’’ »

L’ex-Bronzé qui fait chanter des enfants dans un film, ça a un air de déjà-vu, 18 ans après " Les Choristes ". Sauf que " Le Petit Piaf ", qui sort mercredi, se passe au soleil de la Réunion. Interview.

SPORT | Fabio Silva: "Si Wolverhampton me veut, c’est que j’ai fait du bon boulot ici"

Fábio Silva est déterminé à aider Anderlecht à remonter la pente, à commencer par le match de Coupe à Genk. Du moins, si son club anglais ne le rappelle pas en janvier.

SPORT & Aron Dönnum se livre : “Pourquoi avoir fait de moi un 'bad guy' sans avoir cherché à me connaître ?”

Hué il y a encore quelques mois, Aron Dönnum est aujourd’hui adoubé par le public de Sclessin qui a enfin appris à comprendre qui il est réellement.

