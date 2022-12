Trump étrillé une dernière fois par la Commission « Capitole »

Les recommandations finales de la Commission bipartisane (7 démocrates, 2 républicains), doivent éclairer le ministre de la Justice actuel, Merrick Garland, sur les suites judiciaires à donner à l’affaire, en particulier en ce qui concerne l’ex-président Trump, susceptible d’être inculpé, et poursuivi, pour avoir cautionné, sinon organisé, l’assaut du 6 janvier 2021, alors même qu’il refusait de reconnaître le résultat de l’élection, qu’il estimait "volée".

Ce jour-là, une foule hétéroclite avait envahi le temple de la démocratie américaine. Bilan : cinq morts, dont un policier, et une sacrée frayeur pour de nombreux élus piégés à l’intérieur du bâtiment.

Témoignages accablants

Début juin dernier, la Commission avait déjà présenté une partie de ses conclusions, y compris le fait que Trump aurait fait bien plus qu’attiser les flammes qui ont mené à l’assaut. "Nous n’abandonnerons jamais. Nous allons nous rendre au Capitole, et nous allons féliciter nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Mais il y en certains que nous ne féliciterons pas vraiment….parce que nous ne reprendrons jamais notre pays en étant faible; il faut montrer sa force, il faut être fort...", déclarait l’ex-président peu avant l’assaut, le 6 janvier 2021.

Au-delà de ces menaces à peine voilées, un témoignage en particulier a mis à mal la défense de l’ex-président cet été ; celui de Cassidy Hutchinson, une jeune assistante d’un des proches du président lorsqu’il était à la Maison Blanche. Celle-ci a confirmé le peu de cas du président quant au fait qu’une partie des manifestants étaient armés - Trump était même, aux dires d’Hutchinson, à deux doigts de se joindre à eux.

Depuis cette audience mémorable, l’attitude de la Commission n’a pas franchement tourné en faveur de Trump ; celle-ci avait décidé (à l’unanimité) de le convoquer pour le mi-novembre, mais l’ex-président a refusé de comparaître, ayant certainement en tête qu’une victoire républicaine au sénat et à la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat mettrait fin aux travaux de la Commission. Celle-ci va en effet rendre ses conclusions ce mercredi, après quoi le ministre de la Justice américain tranchera sur une éventuelle inculpation. Mais Merrick Garland n’a pas attendu la fin des audiences pour nommer un procureur spécial, chargé d’enquêter notamment sur un éventuel complot afin de changer le résultat du vote de 2020...

Trump crie au complot

Alors qu’il compte toujours se présenter en 2024 malgré des résultats mitigés aux élections de mi-mandat, Trump ne cesse, sans surprise, de crier au complot politique. Il y a de quoi être inquiet ; de Mark Meadows, son chef de cabinet, à John Eastman, avocat et conseiller personnel du président, en passant par Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York allié de l’ex-président, tous sont dans l’œil du cyclone et pourraient être poursuivis pénalement. Concernant spécifiquement Donald Trump, Merick Garland, réputé pour sa prudente méticulosité, a répété ne "rien exclure".