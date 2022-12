Il faut savoir que les usines émettent différents types de particules comme de la vapeur d’eau et des particules fines qui peuvent jouer le rôle de noyaux de condensation. L’humidité s’agglutine sur ces derniers et cela forme des cristaux de neige qui finissent par tomber sous leur poids. On voit souvent ce genre de phénomène par temps calme, quand il fait très froid, qu’il y a peu de vent et que l’on est sous l’influence d’un anticyclone. Ces épisodes peuvent parfois donner plusieurs centimètres neige, notamment sur l’est du pays, à proximité du bassin de la Ruhr.

Il n’y a pas de danger pour la santé, selon les spécialistes, mais mieux il vaut mieux éviter de consommer cette neige.

Les prévisions de ce lundi

Ce lundi verra encore quelques pluies stagner sur l’ouest du pays avant de laisser la place à un temps plus sec au fil des heures. Le vent, modéré de secteur sud, continuera à souffler entre 55 et 65 km/h. Il fera toutefois doux avec des températures comprises entre 7 et 10 °C, en plaine, et aux alentours de 4 °C sur les sommets ardennais qui verront la neige disparaître totalement.

Dans l’après-midi, on peut espérer un temps plus sec avec encore quelques ondées locales, surtout en Flandre. Il y aura peu d’éclaircies mais l’on connaîtra tout de même une d’accalmie et un temps plus sec durant quelques heures avant le retour de nouvelles pluies par l’ouest, mardi en fin d’après-midi. Grâce à ce redoux, les maxima oscilleront entre 4 et 10 °C.

