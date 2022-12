Procès des attentats: "On ne va pas se mettre à genoux devant les accusés"

Cette semaine, le procès devrait enfin aborder des moments clés puisque les accusés devraient être interrogés à partir de mercredi. Mais à condition qu’ils soient présents dans le box puisqu’ils refusent d’assister à l’audience en raison des mesures de sécurité qui leur sont imposées. Au final, on pourrait se retrouver avec les deux seuls frères Farisi puisqu’ils comparaissent libres. "On voudrait les entendre, plaide Philippe Vansteenkiste, président de l’association de victimes V-Europe. Mais on ne va pas se mettre à genoux et se revictimiser pour les entendre. S’il y a un chantage dans les paroles, alors on fera sans eux. Dans une démocratie, chacun a ses droits et ses devoirs. S’ils refusent de collaborer, c’est leur droit ; et tant pis pour nous…"

« Changer les accusés en victimes »

Philippe Vansteenkiste rappelle qu’il est nécessaire "d’avoir un procès serein". Et si les accusés déstabilisent ce processus, c’est le propre des terroristes dont l’objectif est de fragiliser un État.

Comment les victimes ressentent-elles toute l’agitation autour des conditions des accusés ? Les avis sont partagés. " Il y a des victimes qui disent qu’il faut mieux les traiter afin de pouvoir les entendre. Pour d’autres, c’est de la rigolade.

Parfois, c’est difficile à avaler car cela ressemble à une tactique pour faire changer les accusés en victimes: ça semble difficile à avaler… "

« Une nouvelle souffrance pour les victimes »

Le constat est partagé par l’avocate Aline Fery, intégrée dans le collectif de Life4Brussels. "Le box des accusés vide, c’est une nouvelle souffrance pour les victimes. On ne veut pas prendre position sur leurs conditions de transfert. La prise de responsabilité est lancée et on verra s’ils acceptent d’être interrogés. Il faut que tout le monde soit entendu dans ses souffrances."

Les victimes espèrent entendre les accusés. Et particulièrement Mohamed Abrini et Osama Krayem puisqu’ils ont refusé au tout dernier instant de se faire exploser à Zaventem et dans le métro. Mais Krayem semble déjà avoir éteint les espoirs des victimes puisqu’il refuse de s’exprimer depuis le début du procès. Une attitude qu’il a déjà adoptée au procès des attentats de Paris sans jamais y déroger. "Parfois, des situations peuvent se décanter dans un procès d’assises. Les victimes ont envie d’entendre et de comprendre… " La réponse sera connue dans les prochains jours.