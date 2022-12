Les Belges changent de plus en plus de supermarché

Avec la crise actuelle, les Belges ont visiblement modifié leurs habitudes de consommation, et ne sont plus fidèles à une seule enseigne de supermarchés. "En réalité, les consommateurs sont très volatils depuis longtemps. La preuve, c’est que la plupart d’entre eux ont les cartes de fidélité des trois principaux distributeurs du pays, avance Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola. Ce que l’on remarque par contre, c’est que les tendances de consommation changent encore plus vite qu’avant." Si le Belge mettait plusieurs mois avant de changer d’enseigne il y a quelques années, ces modifications de comportement ne prennent désormais que quelques semaines. "Le meilleur exemple est sans doute celui du bio : le secteur était en croissance avant le Covid, a explosé pendant la crise sanitaire, puis est retombé. En quelques semaines, on est passé de +15% à -15% de croissance. Les tendances se font donc de manière extrêmes et rapides."

Entre prix bas et facilité

Alors que certains acteurs de la grande distribution sont en perte de vitesse, quelles sont les enseignes qui tirent leur épingle du jeu ? Sans grande surprise, les hard discounters, tels que Lidl ou Aldi, sont souvent plébiscités.

"Je dirais qu’il y a aujourd’hui un focus sur deux éléments : le premier, qui concerne environ la moitié des Belges, c’est le prix le plus bas, et donc le pouvoir d’achat. Le modèle plébiscité est alors clairement celui des hard discounters. Le second focus est celui de la facilité pour les personnes qui ont encore un certain pouvoir d’achat. Ce sont des personnes qui travaillent à temps plein, ont des enfants, n’ont pas le temps et ont dès lors besoin de cette facilité pour organiser leur vie." Ces consommateurs s’appuient ici sur une "offre multicanal", qui met notamment l’accent sur le commerce en ligne. Pierre-Alexandre Billiet cite ainsi l’exemple d’Ahold Delhaize (Delhaize, Proxy Delhaize, AD Delhaize, Shop&go, Albert Heijn, bol.com), groupe néerlandais né de le fusion du néerlandais Ahold et du belge Delhaize, qui mise sur cette expérience client.

Deux approches dans l’air du temps qui laissent finalement peu de place à un acteur comme Colruyt. "Le problème de Colruyt, c’est qu’il se retrouve entre les hard discounters qui pratiquent des prix très bas et les autres enseignes comme Carrefour ou Delhaize qui se distinguent par leurs marques distributeurs et des promotions très fortes en ce moment, explique Isabelle Schuiling, professeure de marketing à l’UCLouvain. Colruyt se retrouve au milieu de tout cela, et est ce que j’appelle un “ soft discounter ”."

La politique de prix bas à laquelle s’accroche le distributeur, tenu d’aligner ses tarifs aux actions promotionnelles de la concurrence, pèse aussi très lourd sur ses bénéfices actuellement. D’autant que l’enseigne doit bien entendu faire face à une augmentation des coûts de l’énergie, des transports mais aussi du personnel.

Une concurrence internationale

Ces changements de comportement se font également au profit de grands acteurs internationaux, comme Amazon ou bol.com En réalité, au niveau belge, Colruyt n’est pas mauvais. Mais ce qui tue ces enseignes, c’est la concurrence internationale avant tout, observe le CEO de Gondola. "Ces acteurs internationaux, et cela vaut pour Ahold Delhaize aussi, organisent au moins une partie de leurs activités à l’étranger où le coût de l’emploi est moins important qu’en Belgique et la taxation moins élevée [...]" Pour survivre, un acteur belge comme Colruyt doit impérativement se réinventer, estime l’expert ; en nuançant son positionnement basé sur l’alignement à la concurrence, en déployant des magasins plus petits et en développant davantage l’e-commerce.

Autant de défis d’envergure pour tout un secteur, qui doit désormais composer avec des consommateurs au comportement de plus en plus versatile.