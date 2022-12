Biodiversité : « C’est un accord réellement ambitieux mais l’absence d’obligation est très problématique »

Cet accord est-il réellement ambitieux ?

Oui, il est même étonnamment ambitieux sur les objectifs. il y a notamment celui d’avoir 30% des terres et des mers protégées d’ici 2030, alors que pour le moment en Europe, par exemple, on est à peu près à 18% des terres qui sont protégées. Donc cela signifie qu’il faudrait doubler ce chiffre à peu près d’ici 8 ans. Or, en termes d’implémentation, cela reste assez flou.

Par ailleurs, certaines associations environnementales estiment que 50% était l’objectif idéal.

Oui, je suis d’accord aussi. Et puis surtout, il n’y a pas d’accord sur la quantité de terres considérées comme dégradées. Car en fonction de ce qu’on utilise comme critères, on est entre 70 voire 95% des terres qui ont été modifiées par les activités humaines (NDLR: or l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture parle, elle, de 30%).

Donc, quand on parle de 30% à restaurer sur base de pourcentage qui ne sont eux-mêmes pas clairs, forcément ça devient très flou comme objectif.

Concrètement, « restaurer les terres », qu’est-ce que cela signifie ?

Pour parler de la Belgique que je connais mieux, le problème est que – sur des centaines d’années – on a transformé des espaces naturels en terres agricoles. Et en Belgique, le principal problème pour la biodiversité, c’est l’agriculture industrielle. Avec énormément d’intrants qui modifient la structure des sols. Qui, soyons clairs, sont aujourd’hui des sols morts. Et les insectes, pour la plupart bénéfiques pour nos cultures, les pollinisateurs, meurent. Et donc aussi toute la chaîne alimentaire qui est en aval. Il faut donc restaurer nos terres agricoles pour faire revenir la biodiversité en Belgique.

Augmenter les espaces naturels ne suffit donc pas ?

Absolument pas. Cela fait 70 ans qu’on a des réserves naturelles et à peu près 10% des terres en Belgique sont sous statut de réserve naturelle. Et néanmoins, ces 40 dernières années on a perdu jusqu’à 80% des individus qui constituent les espèces sauvages dans nos régions.

Que faut-il faire dès lors ?

Changer nos pratiques pour permettre à la biodiversité de faire partie de ces paysages de productions agricoles est essentiel. L’accord de la COP15 est d’ailleurs très spécifique à ce sujet puisqu’un des objectifs est de réduire de 50% les risques liés aux pesticides et à l’excès de nutriments qu’on met dans les champs. C’est important qu’on ne parle pas ici de quantités, mais bien de risques. Tout comme c’est très positif qu’on mentionne l’agroécologie comme solution. Ce qui est moins positif c’est que l’accord mentionne aussi que l’agriculture pourrait passer par « une intensification durable ». Ce qui est ridicule, car on ne peut pas intensifier de façon durable alors qu’en même temps, un autre objectif est de réduire les déchets de surproduction. Or, on jette déjà 30% de la production alimentaire mondiale… Il y a donc aussi dans cet accord des incohérences qui posent question.

Et il n’y a pas non plus vraiment d’obligation de résultat…

Oui et c’est très problématique. L’accord ne va dépendre que d’initiatives nationales volontaires et des entreprises. Mais il n’y a pas de « forçage » supranational. Certains évoquent la possibilité de monétariser la biodiversité, comme par exemple en quantifiant le coût de la perte d’insectes sur les risques liés à la pollinisation des cultures. Et cela se chiffre déjà en centaines de milliards de dollars par an. Mais c’est un principe dangereux, car ce n’est pas parce qu’on aura l’argent sur la table qu’on aura la solution. Car quand les insectes auront disparu – et l’extinction est en cours -, il n’y aura rien pour remplacer les insectes. Ce ne sont pas des drones qui vont pouvoir polliniser nos cultures.