Attentats de Bruxelles: On se revoit en 2023 pour attaquer le vrai procès ?

C’est ce vendredi matin que sera plaidée l’action en référé intentée par les accusés à l’encontre de l’État belge. Le but: assouplir leurs conditions de transfert de la prison de Haren vers le Justitia où se tient le procès d’assises.

Mercredi, la Cour avait prévu d’entamer l’interrogatoire des accusés. Mais, sur les 9 accusés, seuls quatre ont fait connaître leur intention de témoigner avant que ne tombe la décision du tribunal de Bruxelles. Seuls les avocats de Salah Abdeslam ne se sont pas prononcés puisque l’intéressé est resté à la prison de Haren suite à des problèmes de santé.

Les frères Farisi, comparaissant libres, ne sont pas concernés par les mesures liées au transfert: ils seront donc en mesure de répondre aux questions de la cour. Vincent Lurquin, avocat d’Hervé Bayingana Muhirwa, a souligné que "quoi qu’il arrive, il sera là et répondra aux questions. C’est un engagement qu’il a pris par rapport aux parties civiles." Bilal El Makhoukhi sera aussi présent mercredi.

Les autres restent pendus à la procédure en référé. "M. Abrini a répondu pendant de longs mois aux questions du procès de Paris. Sa volonté est intacte quand la question des transferts sera réglée, " précise son avocate, Laura Pinilla.

Les victimes « en ont assez »

Du côté des parties civiles, on commence tout doucement à s’impatienter. Il est vrai que ce procès ne parvient pas à réellement démarrer tant ce focus sur les conditions des accusés détenus monopolise l’attention. "Nous en avons un peu assez d’être retardés à chaque audience, intervient l’avocate Maryse Alié qui défend des victimes de l’association Life4Brussels. On a une certaine victimisation des accusés. Il ne faut pas confondre ce procès avec l’action en référé. Les personnes qui demandent justice sont assises là-bas, derrière les journalistes, " dit -elle en désignant les victimes.

Sébastien Courtoy, avocat de Smaïl Farisi, comparaissant libre, intervient à son tour. Son client n’est en rien concerné par la procédure en référé puisqu’il est libre d’entrer et de sortir du Justitia. "Les conditions de transfert, c’est capital, insiste-t-il. J’ai besoin de chacun des accusés pour dire qu’il n’a jamais vu mon client. J’ai un accusé qui a besoin des co-accusés pour faire éclater son innocence." On comprend déjà que le bouillant avocat plaidera "non-coupable" dans quelques mois. "On voulait la cour d’assises pour réhabiliter son nom", rappelle-t-il puisqu’il s’est engagé dans un pari osé.

« L’acte d’accusation: un tissu de mensonges »

La défense a aussi profité de cette journée pour répondre à l’acte d’accusation lu pendant plusieurs jours par les représentants du parquet fédéral. Jonathan De Taye met en garde le jury: "L’acte d’accusation est soit faux, soit orienté. Soyez extrêmement circonspects par rapport à ce qui s’y trouve. " Et à la fin de son intervention: "Cet acte d’accusation est un tissu de mensonges."

L’organisation des journées de mercredi et de jeudi est donc incertaine puisque cinq des accusés ne se présenteront pas dans le box des accusés. Contrairement au procès des attentats de Paris où les interrogatoires étaient saucissonnés par période et où une seule personne était interrogée à la fois, la présidente Laurence Massart pourrait faire réagir plusieurs accusés en même temps sur des séquences particulières. Mais faute d’accusés acceptant de s’exprimer, on s’interroge sur le début de ces interrogatoires. La semaine prochaine, l’audience est suspendue en raison d’un sommet européen ; la semaine suivante est réservée aux congés de Noël. On se reverra donc en 2023 pour attaquer le vif du sujet !