Les Chèques commerces à Liège, c’est cette opération de grande ampleur lancée fin 2021 et annoncée comme la main tendue des autorités publiques vers les commerçants qui souffrent – faut-il le rappeler? – à la suite de la crise du Covid, des inondations, du chantier du tram… et de la hausse du coût de l’énergie.

Une réussite ? Le conseiller communal Benoît Bouchat, chef de groupe Les Engagés à Liège, évoque du temps voire de l’argent perdu. Cette opération dit-il, qui n’aurait pas bénéficié qu’aux petits commerçants, a en outre représenté un travail de quelque… 8.400 heures! Trop estime-t-il.

2. Les églises du Diocèse de Tournai face au défi des économies d’énergie

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, les églises n’en font pas exception. Véritables passoires thermiques, elles tentent tant bien que mal de réduire leur consommation, pour limiter l’impact sur les finances des Communes…

3. Viva for Life: Ophélie Fontana a été intronisée chez les Sossons d’Orvaulx!

Durant la première nuit passée dans le cube, la confrérie des Sossons d’Orvaulx s’est rendue sur place pour introniser en secret Ophélie Fontana, l’une des animatrices du cube.

4. Nicolas Raskin, le clap de fin: le Standard lui a pourtant proposé un gros contrat

Le médian et le Standard ont mis un terme aux négociations pour la prolongation du contrat. Raskin, comme Amallah, ne fait plus partie du noyau A, et cherchera à partir cet hiver.

5. Lobbes: le Domaine de la Portelette a produit ses premiers millésimes

Créé en 2018, le Domaine de la Portelette est un vignoble bio coopératif situé à Lobbes. Il compte aujourd’hui 5 hectares de vignes et 460 coopérateurs. La plantation de vignes s’est étalée sur 3 ans, de 2018 à 2020, et comprend 6 cépages Souvignier gris, Johanniter, Muscaris, Chardonnay, Pinot meunier et Riesling.

6. Près de 400 crèches à Bullange, et c’est unique en Europe

Une véritable excursion qui ne peut laisser indifférent, c’est ce que vous retiendrez au retour d’Ars Krippana, situé entre les hameaux de Losheim et de Hergersberg à Bullange. Posé sur la frontière belgo-allemande, un bâtiment de 2 500 m2 renferme depuis trois décennies entre 350 et 400 crèches, soit la plus grande exposition en Europe.

7. Gobelets réutilisables au doudou 2023: de nouvelles réunions doivent avoir lieu

La date est plus que probablement déjà bloquée dans les agendas montois. En 2023, la ducasse de Mons aura lieu le 4 juin. L’échéance peut paraître lointaine et pourtant, du côté de la ville de Mons et des cafetiers, certaines discussions sont en cours. En 2023 en effet, la cohabitation entre gobelets jetables et réutilisables ne sera plus à l’ordre du jour. Les premiers seront définitivement interdits, tout au long des festivités.

8. Gel: les conseils pour nourrir les oiseaux

Avec le gel, les oiseaux souffrent. Vouloir les nourrir est une attention louable qui, parfois, fait pire que bien. Uniquement des graines en hiver et renouveler l’eau! Surtout ne pas donner de pain! Voici les conseils de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux.

9. Quatorze bières de Noël «made in Wapi» à déposer sous le sapin

Foncées, moelleuses, assez fortes à l’origine, elles offrent chaque année plus de variétés… L’approche des fêtes marque le retour des bières de Noël, ou d’hiver. Et le succès est toujours au rendez-vous.

10. Anderlecht: quel sera le premier onze de Riemer, face à Genk ce mercredi?

Anderlecht affronte Genk en Croky Cup ce mercredi. Il est toutefois difficile de savoir qui sera sur le terrain pour la première du nouveau coach.