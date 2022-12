La jeune femme de 18 ans, étudiante en communication, a été choisie à 50/50 par les téléspectateurs de TF1, qui diffusait la cérémonie en direct, et par un jury de sept personnalités présidé par l’acteur Francis Huster.

"Je vis vraiment un rêve éveillé", a déclaré la nouvelle Miss France, émue, visage radieux, en recevant la couronne des mains de l’ancienne titulaire, Diane Leyre, devant quelque 3.500 spectateurs dans la salle et des millions de téléspectateurs.

Sa première dauphine est Miss Nord Pas-de-Calais, Miss Franche-Comté complétant le podium.

Indira Ampiot avait expliqué, lors de sa présentation pendant le concours, qu’elle souhaitait notamment consacrer son mandat à soutenir les femmes atteintes d’un cancer.

Elle avait conclu son intervention en rêvant d’une couronne de Miss France sur sa tête et d’une victoire de l’équipe de France de football dimanche, concluant d’un retentissant "allez les Bleus!".

« Fierté »

Dans le public de la salle Mach 36 qui accueillait l’événement, la mère de la nouvelle Miss France ne pouvait retenir ses larmes.

"C’est un moment merveilleux que nous vivons", a témoigné Béatrice Ampiot auprès de l’AFP. "Merci aux Français de Métropole qui ont voté pour elle, merci à ceux d’outre-mer qui l’ont soutenue sans relâche!"

"Je n’ai pas les mots assez forts pour dire ma fierté (...) elle a beaucoup travaillé pour en arriver là, elle mérite ce trophée", a ajouté son père, Didier. avant de lancer à son épouse: "On a fait une miss, chérie!".

Sur la forme, la soirée, présentée en direct sur TF1 par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, est restée fidèle aux classiques du genre, avec ses chorégraphies léchées et ses incontournables défilés en maillot de bain ou en robes de soirée.

Thème de l’année: le cinéma, avec des tableaux inspirés de grands succès du box-office comme Titanic, James Bond, Amélie Poulain ou l’univers de Harry Potter.

Le président du jury Francis Huster, habillé en costume de James Bond, était entouré de la championne de judo Clarisse Agbegnenou, du producteur Dominique Besnehard, du chanteur Kendji Girac, de l’humoriste Arnaud Ducret et de miss France 2013 Marine Lorphelin. Empêchée in extremis, la chanteuse et humoriste Camille Lellouche a été remplacée par la comédienne Bérangère Krief.

Cette année, le célèbre concours, suivi chaque année par des millions de téléspectateurs, avait décidé d’assouplir ses critères de sélection.

Jusqu’alors, seules les femmes entre 18 et 24 ans, n’ayant pas d’enfant et mesurant au minimum 1,70 m pouvaient prétendre au titre envié de Miss France.

Si la taille minimum demeure, le concours est désormais ouvert à toutes les femmes de plus de 18 ans, sans limite d’âge, y compris mariées, avec ou sans enfants. Une règle qui s’applique même pour les femmes transgenres, "à partir du moment où la candidate a un état civil féminin", selon Alexia Laroche-Joubert, nouvelle présidente de la société Miss France.

Autre innovation, les tatouages visibles étaient désormais autorisés.

Mais l’assouplissement des critères ne semble pas avoir encore révolutionné les moeurs du concours. Si deux des 30 candidates en lice samedi étaient tatouées (Miss Languedoc et Miss Nord-Pas-de-Calais), aucune n’est mère de famille et les trois doyennes n’ont que 26 ans (Miss Lorraine, Miss Nouvelle-Calédonie et Miss Picardie).

Cette évolution n’a d’ailleurs pas convaincu l’association "Osez le féminisme, qui y voit" un coup de peinture blanche sur un mur moisi " selon sa porte-parole Fabienne El Khoury.