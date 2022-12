L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré avoir détecté des missiles balistiques tirés depuis la zone de Tongchang-ri, dans la province de Pyongan du Nord (nord-ouest), en direction de la mer de l’Est, aussi appelée mer du Japon.

Les missiles ont été détectés entre 11H13 (03H13 HB) et 12H05 (04H05 HB).

"Notre armée a renforcé la surveillance et la vigilance tout en coopérant étroitement avec les États-Unis et en maintenant un état de préparation complet", a ajouté l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué.

Les missiles ont volé sur une distance d’environ 500 km, atteignant une altitude maximale de quelque 550 km, selon le ministère japonais de la Défense.

"Cela menace la paix et la sécurité de notre pays, de cette région et de la communauté internationale, et cela est absolument inacceptable", a déclaré le vice-ministre japonais de la Défense Toshiro Ino.

Ce lancement intervient alors que Pyongyang a annoncé vendredi avoir testé un "moteur à combustible solide de forte poussée", que son média d’État KCNA a qualifié de test important "pour le développement d’un système d’armement stratégique d’un nouveau type".

Malgré les lourdes sanctions internationales pesant sur ses programmes d’armements, Pyongyang a bâti un arsenal de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

Tous ses ICBM sont cependant à carburant liquide. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un considère comme une priorité stratégique le développement de moteurs à combustible solide en vue de fabriquer des missiles plus avancés.

Kim Jong Un a affirmé en 2022 qu’il souhaitait que la Corée du Nord détienne la force nucléaire la plus puissante du monde, et a déclaré "irréversible" le statut d’État nucléaire de son pays.

Parmi ses objectifs dévoilés en 2021 figure le développement d’ICBM à combustible solide qui pourraient être lancés depuis la terre ferme ou depuis des sous-marins.

Le test de moteur annoncé vendredi a constitué une étape vers la réalisation de cet objectif mais les experts ignorent à quel stade de développement se trouve la Corée du Nord au sujet de tels missiles.

Les orientations politiques pour 2023 du pays isolé doivent être exposées courant décembre lors d’une réunion clé du parti. KCNA a rapporté que, selon Kim Jong Un, l’année 2023 serait une "année historique".