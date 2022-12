Ils mangent des hérissons et ça hérisse la Justice

Dans le langage des gitans, le hérisson a même droit à son petit nom : le niglo. C’est une mascotte, un symbole mais aussi… un plat traditionnel pour les gens du voyage.

Mais c’est aussi une coutume qui conduit cinq Famennois devant le tribunal correctionnel de Namur. Le hérisson est en effet une espèce protégée. Il est donc interdit de le détenir et, encore plus, de le tuer pour le manger.

C’est pourtant bel et bien du hérisson qui a été servi, pour ce repas festif, au cœur de l’été 2020. Et certains convives ont même donné une visibilité plus grande encore à ce repas de tradition en prenant des photos et en les diffusant, avec une certaine fierté de perpétuer ainsi les traditions.

Le roi de l’escroquerie

Éric Da Silva-Azevedo qui partageait sa vie entre Arlon et le domicile de sa compagne à Blankenberghe a incontestablement élevé l’escroquerie généralisée au stade de profession.

Avec deux acolytes, Stessy Claisse et Jonathan Braem, ils ont écumé les bricocenters d’Arlon, Messancy, Jamoigne, Gand, Bièvre, Wépion, Marche, Saint-Mard… en se servant de matériel et d’outillage sur base de fausses adresses, avec des cartes de crédit volées en garantie. Les gérants n’ont jamais été payés pour le matériel ou les matériaux achetés et n’ont jamais revu les outillages loués.

Vous êtes allés à quatre chez quelqu’un pour lui défoncer la tête et pour le voler. Venir dire que vous avez juste suivi les autres, c’est un peu plus que ça ! La victime a reçu des coups à l’arrière du crâne et pissait le sang. Il faut assumer.

De la viande avariée dans sa tasse de café

C’est une entrée dans le quotidien pour le moins particulier d’un couple que le tribunal a effectué.

Yolande (prénom d’emprunt), septuagénaire, est poursuivie pour harcèlement avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis à l’encontre d’une personne vulnérable car malvoyante. La victime est celui qui partage sa vie. Enfin, qui partage… “Monsieur a été insulté, rabaissé. Des déchets de cuisine ont été déposés dans ses souliers et de la viande avariée a été introduite dans sa tasse de café”, dit la présidente.

”Je nie. Ce n’est pas la vérité, soutient Yolande. Il n’y a plus d’entente. Il est allé voir une autre dame. Il m’a trompée. Je lui en voulais mais je n’ai pas voulu me venger.”

Les témoignages recueillis sont pourtant glaçants.

Poignardé alors qu’il jette ses déchets dans les bulles à verre

Le 15 avril 2022, un homme qui jetait ses déchets dans des bulles à verre a été accosté par un individu qui souhaitait lui acheter sa voiture. Trois minutes plus tard, alors qu’il avait repris place dans son véhicule, il recevait un coup de couteau juste au-dessus du thorax. Heureusement, la plaie n’a été “que” superficielle. “Il ne doit son salut qu’à un réflexe qui lui a permis de repousser la main de son agresseur”, précise le parquet de Namur.

Le livreur de pizza repérait les véhicules à voler lors de sa tournée

Deux individus sont poursuivis pour avoir volé une Suzuki Swift Sport. L’un d’eux était bien présent à l’audience, reconnaît sa présence lors du vol mais conteste en être à l’origine. “Je n’aime pas les voitures. Je n’ai d’ailleurs toujours roulé qu’avec des petites cylindrées. Moi, mon truc, ce sont les motos. Pour cet homme, voler des voitures était son style de vie. Il repérait les beaux modèles lors des livraisons de pizzas qu’il effectuait”, explique-t-il.

De la prison pour le jeune Français qui avait renversé en voiture son ami à Aubange

Le tribunal correctionnel d’Arlon a rendu son jugement ce lundi dans l’affaire du jeune Français de la région de Longwy, âgé de 19 ans, qui complètement ivre lors d’une soirée à Aubange en octobre 2021, avait pris le volant d’un véhicule sans avoir le permis et surtout avait fait une manœuvre de marche arrière et avait percuté l’un de ses meilleurs amis !

Friterie : amende pas trop salée

En 2018, dans le zoning de Rochefort, une famille famennoise se lance dans la construction d’un bâtiment d’un beau volume de 450 m3 pour accueillir la future friterie. Le dossier devient chaud comme de l’huile bouillante quand les autorités découvrent que les commerçants n’ont pas de permis pour la nouvelle construction.