Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi dans ses murs

Dès l’entrée du bâtiment réaménagé en deux grands espaces, sur le boulevard Mayence, le choix s’impose au visiteur: soit prendre le grand escalier à droite et monter découvrir les collections permanentes du musée des Beaux-Arts soit poursuivre tout droit et s’enfoncer dans la première exposition temporaire des lieux: Dupuis: la fabrique de héros. 100 ans de 9e art au Pays noir. Le bourgmestre Paul Magnette en est convaincu: "Cette première expo temporaire fera date. Elle rappelle combien l’école de Marcinelle et les éditions Dupuis ont marqué l’histoire de la bande dessinée."

Mise sur pied par Thierry Tinlot, ancien rédac’chef de Spirou, l’exposition évite l’écueil de l’académisme barbant et privilégie l’interactivité et les propositions décalées qui vont ravir petits et grands. Ici, des documents historiques dévoilent quelques pépites: l’agenda de Paul Dupuis, par exemple, où il a noté toutes ses idées de titre pour ce qui deviendra le Journal de Spirou ; le petit groom aurait pu s’appeler Julot…

Là, les anciennes auges abritent divers objets, des écrans interactifs, des casques de réalité virtuelle, même, permettent aux visiteurs de toucher au cœur de la création et de côtoyer les plus célèbres personnages de la maison. Dupuis existe depuis un siècle mais la BD reste, plus que jamais, un art vivant et en plein développement. La pièce de résistance éblouira les visiteurs les plus blasés: au fond de l’ancienne écurie, une bibliothèque monumentale, qui cache des banquettes où se poser au calme, propose des milliers d’albums, tous disponibles à la lecture.

De Jeunesse à la Ville Rouge

Après des décennies d’existence, caché dans l’Hôtel de ville de Charleroi puis dans les étages du Palais des Beaux-Arts, le Musée peut donc, enfin, vivre dans des espaces dignes de ce nom.

À l’étage, les collections permanentes donnent à voir 120 œuvres, tout pile, sélectionnées parmi les quelque 4 000 pièces que comptent les réserves de la Ville. Dès le sommet de l’escalier, une pièce majeure attend les regards: Jeunesse, de Pierre Paulus, entame le parcours, voulu à la fois thématique et chronologique. Huit espaces s’enchaînent, reliés entre eux par un long couloir.

Les murs et plafonds sont clairs et épurés ; les toiles, sculptures et installations s’expriment en toute liberté. Le couloir expose des portraits et chaque salle s’attelle à un aspect du patrimoine artistique de la région de Charleroi: la collection François-Joseph Navez qui a donné à Jules Destrée l’envie d’un musée pour Charleroi puis les paysages, le réalisme, l’évasion, les jeux et fêtes, le surréalisme, l’abstraction et la création contemporaine. Les cartels égrènent un who’s who étourdissant: Verhaegen, Ensor, Delvaux, Gilberte Dumont, Rops, Constantin Meunier, Johan Muyle. Une autre pièce majeure clôture la visite: c’est la Ville Rouge, de Michaël Matthys. Comme pour le confirmer avec fermeté: Charleroi possède un véritable musée des Beaux-Arts. Enfin !