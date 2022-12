Le dossier sera bien soumis au Parlement wallon

Selon le gouvernement, la fusion générerait des économies récurrentes, notamment via la réduction du nombre de mandataires, estimée à 125 000 euros par an, et une diminution potentielle du niveau d’endettement de 28%, grâce au bonus financier octroyé par la Wallonie (estimé à 10,02 millions d’euros).

Rejet populaire à Bertogne

Le mois dernier, une consultation populaire organisée à la demande de l’opposition communale sur ce projet à Bertogne a montré un rejet de la fusion à 63 % des votants. Mais il revient au Parlement wallon de se prononcer sur le projet de décret gouvernemental.