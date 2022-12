Procès des attentats | Fouilles des détenus: "On ne peut pas effectuer d’acte intrusif"

Inspection de l’orifice anal, port d’un masque aveuglant, diffusion de musique hurlante: ce sont les conditions rapportées par les avocats des accusés. "Si je dois encore subir pareilles humiliations, je ne répondrai à aucune question, " avait hurlé Mohammed Abrini.

mais il ne s’agit que d’un seul son de cloche puisque la police fédérale se tait et invoque des "raisons de sécurité" lorsque nous l’interrogeons sur ces mesures et sur les règles à appliquer. "Nous ne communiquons pas de détail sur les mesures appliquées."

Différents types de fouille

On a cependant pu obtenir un éclairage assez fidèle sur l’organisation de ces transferts orchestrée par le GOTTS et qui dépend de la DAP (Direction de la Protection) de la police fédérale. "Il y a différents types de fouille qui existent. Ça peut aller jusqu’à la ‘fouille avant mise en cellule’ afin de s’assurer que le détenu n’est pas porteur d’objets pouvant mettre à mal sa sécurité ou celle d’autrui. "

Dans ce cadre, il s’agit bien de mettre l’individu à nu et de lui faire exécuter quelques génuflexions. Est-ce bien nécessaire puisque les détenus dans les affaires de terrorisme sont localisés dans des quartiers de haute sécurité et ne disposent d’aucun équipement dans leur cellule. "Les gens du milieu pénitentiaire ne sont pas des policiers et on n’a aucun contrôle sur eux." Comme tout circule dans une prison, on comprend mieux les raisons de la méfiance. Ces fouilles sont régies par la loi sur la fonction de police. Il en existe trois types.

La fouille de sécurité, comme celle pratiquée dans les stades de football. Il s’agit d’une palpation vite faite (souvent mal faite) par une personne du même sexe qui n’est pas forcément un agent de police. Vient ensuite la fouille judiciaire et, stade ultime, la "fouille avant mise en cellule."

Fouille trop intime ?

C’est cette dernière qui pose problème et qui mobilise les avocats de la défense depuis le début du procès. Certains ont employé des images fortes. Comme l’avocat Jonathan De Taye: " Aujourd’hui, on met mon client dans des positions où on inspecte les plis de son anus. " ( audience du 5 décembre). "On ne peut pas effectuer d’acte intrusif comme mettre un doigt dans l’anus,", précise notre interlocuteur. "Pour s’assurer que la personne ne transporte rien dans son anus, on lui demande d’effectuer des génuflexions pour s’assurer qu’il n’y a rien de visible." Si c’est le cas, c’est le détenu ou un médecin qui est chargé de l’extraire. Au cours de cette fouille, le détenu est à nu et ses vêtements ont été inspectés.

Musique tonitruante: "C’est proscrit"

Vient aussi le transfert en lui-même. Le casque sur les oreilles pour diffuser une musique tonitruante afin de bouleverser les sens du détenu, "c’est proscrit.". C’est pourtant ainsi que se déroulent les transferts, selon les avocats. Quant au masque sur les yeux, "c’est lié à l’analyse du risque. " Ensuite, ce qui se passe réellement au quotidien, ça se joue entre la parole d’accusés terroristes et la parole de policiers assermentés…

Au travers de leur action en référé, les avocats souhaitent ainsi assouplir ces conditions de sécurité. Ils avaient déjà obtenu gain de cause avec le démantèlement du box des accusés en invoquant le respect des droits humains et la Convention européenne.