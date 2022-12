Plan Air Climat Énergie: objectif maintenu, curseurs revus

Validé par le gouvernement wallon lors de sa réunion de jeudi, le PACE atteint toujours bien (sur papier du moins) cet objectif de réduction de 55% à l’horizon 2030, avec la perspective d’une neutralité carbone en 2050. Mais les curseurs ont effectivement bougé.

On laisse tomber le 100 km/h sur autoroute

Le plus marquant sans doute concerne celui de la limite maximale sur autoroute. Pour rappel, sur base d’une proposition émanant du panel citoyen consulté par le ministre, il était proposé de passer à 100 km/h maximum. "Mais on a bien vu que la question était sensible et on ne l’a pas retenue", dit Philippe Henry. Manière pudique de dire que la proposition s’est heurtée à un mur chez les partenaires de gouvernement. Même si le ministre écolo a tenté de négocier un 110 km/h plutôt que 100, ce fût no pasaran ! Dommageable, dit-on dans l’entourage du ministre. Parce que si la mesure pouvait passer pour symbolique, elle aurait à elle seule permis de réduire de 2% les émissions du secteur mobilité.

"Mais on vise les mêmes objectifs de réduction de CO2 par d’autres moyens", défend Philippe Henry. Lesquels ? D’abord "une gestion dynamique des vitesses sur les axes structurants". Soit la fixation de vitesses variables suivant les tronçons et les moments, aussi pour des raisons de sécurité routière. On va aussi promouvoir l’écoconduite et il y aura des campagnes de réduction de la vitesse. En s’appuyant sur les communes, le plan prévoit également des zones "apaisées" dans les agglomérations et on favorisera la réduction de vitesse de 90 à 70 km/h sur les autres routes.

Aviation et bovins: on bouge les curseurs

Autre "curseur" qui a bougé: celui concernant les aéroports. Dans la version initiale du PACE, il était question de stopper l’extension de la capacité physique des aéroports wallons ainsi qu’en termes de nombre de vols pour l’aéroport de Liège et de passagers pour celui de Charleroi. Cette proposition n’a pas non plus passé la rampe d’un accord de gouvernement. Argument des opposants (soit tous sauf écolo) ? Les activités aériennes sont intégrées dans le système d’échange de quotas d’émission (ETS) qui relève de l’Europe. Donc pas de la Wallonie. Le PACE wallon modifié s’en tiendra donc à l’objectif de la neutralité carbone des infrastructures aéroportuaires, pas de ce qui y atterrit et y décolle.

À la trappe aussi l’ambition de réduire la charge en bovins dans les exploitations agricoles qui avait pourtant été présentée en septembre comme "un levier majeur" pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais, entre-temps, la nouvelle PAC (politique agricole commune) est sortie et on s’appuiera sur elle pour atteindre l’objectif. Et même faire mieux puisque la PAC vise 27% de réduction là où on visait 22%.

Ces curseurs qui ont bougé, ces "arbitrages" de gouvernement ne remettent donc pas en cause l’objectif de réduction de 55% des émissions de CO2, assure Philippe Henry. "Car on avait un peu de marge par rapport au PACE initial." Le ministre reste toutefois prudent: "Ça ne se concrétisera qu’avec les actions de chacun et c’est pourquoi il y aura un monitoring." Et il y aura aussi des mesures fédérales qui viendront s’ajouter et qui auront aussi un impact sur le bilan carbone wallon. Reste que 2030, c’est demain. Que l’entrée en vigueur d’une série de mesures phares du PACE ne soit encore fixée que dans "une fourchette de temps" de 2 à 4 ans peut donc poser question sur possibilité d’atteindre l’objectif en 2030. Il fallait donner aux différents secteurs concernés le temps de prendre connaissance des mesures et laisser la place à "des ajustements", notamment sur le timing d’application.

Mais, promis, le PACE sera finalisé en deuxième lecture d’ici mars. Pas le choix puisqu’il devra s’intégrer au Plan National Énergie Climat (PNEC) qui doit être remis à la Commission européenne en juin.