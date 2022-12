Des milliers de personnes ont défilé ce vendredi dans les rues de Bruxelles pour réclamer un meilleur pouvoir d’achat, particulièrement dans le secteur non-marchand, et pour protester contre la hausse des prix de l’énergie.

L’appel des syndicats a été particulièrement suivi par les gardiens de prison. À tel point que des policiers ont été appelés en renfort pour assurer le service minimum.

2. 10 morts, dont cinq enfants dans un incendie près de Lyon

Un violent incendie survenu dans un immeuble de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue nord-est de Lyon, a fait dix morts, dont cinq enfants, et quatorze blessés, dont “quatre en urgence absolue”, dans la nuit de jeudi à vendredi.

3. Un aquarium géant explose à Berlin et blesse deux personnes

Un aquarium géant, haut d’une quinzaine de mètres et situé dans la cour d’un hôtel prestigieux de Berlin, a éclaté ce vendredi. Au total, plus d’un million de litres d’eau et 1500 poissons tropicaux ont été déversés. Deux personnes ont été blessées.

4. Décès d’un ancien joueur de l’Inter Milan

Sinisa Mihajlovic est décédé à l’âge de 53 ans après un combat de trois ans contre la leucémie. Durant sa carrière, l’ancien international serbe a notamment porté les maillots de l’AS Rome, de la Lazio et de l’Inter Milan, avec qui il a été champion d’Italie.

5. Guerre en Ukraine: deux morts dans une frappe russe

Au moins deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans une frappe russe ce vendredi sur un immeuble d’habitation à Kryvyï Rig dans le sud de l’Ukraine.