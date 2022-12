La Lituanie réchauffe les Ukrainiens avec de vieilles pièces automobiles

Cette initiative est une aubaine pour ce pays, où les frappes russes sur l’infrastructure électrique plongent la population dans le froid et l’obscurité pendant des heures. L’entreprise Kalvis fabrique des poêles à partir de vieilles jantes de roues et les envoie aux civils et soldats en Ukraine. Jusqu’à présent, l’entreprise a produit près de 100 poêles, dont la moitié est déjà utilisée en Ukraine, notamment à Bakhmout ou Izioum, près de la ligne de front.