Fait-il trop froid pour travailler?

Quelle température minimale au bureau ?

La température prévue par la législation sociale varie en fonction de l’activité physique fournie sur le lieu de travail. Pour un travail très léger – en position assise ou debout au repos – la température minimale est de 18°.

Pour un travail léger, on peut descendre à 16°. C’est le cas du travail assis avec de petits appareils, de l’assemblage léger, conduite d’une voiture, forage, travail avec une marche occasionnelle et lente. Pour un travail moyen – conduite de tracteur, camion, manipulation d’objets de poids moyen, marche moyennement rapide, un travail ininterrompu avec les bras et les mains – la température minimale est de 14°.

On descend à 12° pour un travail intense avec les bras et le tronc (bêchage, sciage à la main). Et si le travail est très intense et très rapide (montée escaliers), déplacement au pas de course, la température de 10° est possible.

L’analyse de risque

Si le froid pose problème, l’employeur doit faire effectuer une analyse de risques portant sur la température du lieu de travail et ses possibles conséquences sur les tâches effectuées, tenant compte également d’autres facteurs comme l’humidité relative, les courants d’air, etc.).

Cette analyse doit être effectuée après avis du conseiller en prévention et après accord du comité pour la protection et la prévention au travail (CPPT). Si l’entreprise ne dispose pas de CPPT, la délégation syndicale doit être consultée. Si l’entreprise ne dispose pas d’une délégation syndicale, tous les travailleurs doivent donner leur accord.

Et s’il fait trop foid ?

Si la température va au-delà des minima, l’employeur doit prendre des mesures, afin que son personnel ne soit pas exposé au froid, ou que cette exposition soit réduite au minimum.

Ces mesures peuvent consister en des appareils de chauffage mobiles, des méthodes de travail alternatives ou une adaptation des horaires, afin que les travailleurs soient exposés moins longtemps au froid, la mise à disposition des vêtements chauds, des boissons chaudes gratuites.

Mais attention, "Le travailleur ne peut pas retourner travailler chez lui s’il a trop froid, c’est la responsabilité de l’employeur de prendre une décision à ce sujet après avoir pris d’autres dispositions qui permettent le travailleur à continuer son travail", précise Frank Verbruggen chez Groupe S.

"Il ne peut pas amener des chauffages de chez lui, pour des raisons de sécurité. C’est l’employeur qui doit prévoir les mesures nécessaires."