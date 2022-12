Comptes et services supprimés, ton autoritaire: Musk cède aux sirènes de la censure sur Twitter

Tous ont en commun d’avoir couvert certaines activités du patron de Tesla, SpaceX et, depuis quelques semaines, du réseau social Twitter. Les médias concernés sont loin d’être anodins ; si certains journalistes visés par cette suspension soudaine sont indépendants, les autres travaillent pour CNN, le New York Times ou encore le Washington Post.

Une affaire de jet

Les suspensions sont intervenues alors que, mercredi, des comptes consacrés au suivi en temps réel du jet privé du milliardaire avaient eux aussi disparu des radars. Ces comptes, qui s’appuient sur des données publiques, sont perçus par Elon Musk comme responsable de ce que l’on appelle le "doxxing" ; une pratique qui consiste à révéler publiquement l’identité ou l’adresse d’une personne sur internet. "Me critiquer toute la journée est tout à fait acceptable, mais ‘doxxer’ ma position en temps réel et mettre ma famille en danger ne l’est pas. Les comptes engagés dans le doxxing reçoivent une suspension temporaire de 7 jours", a tranché Musk vendredi, non sans avoir eu de vifs échanges avec d’autres journalistes peu après la suspension des comptes.

Les journalistes ont fait remarquer au milliardaire que les comptes de leurs collègues avaient sauté sans raison valable (ils n’avaient pas révélé directement d’informations personnelles sur le milliardaire), mais ce dernier n’a rien voulu entendre et a persisté : "Vous doxxez, vous sautez, fin de l’histoire".

Twitter en feu

Ces échanges ont eu lieu dans une section audio du réseau appelée "spaces", des salons de discussions en ligne où les utilisateurs peuvent échanger de vive voix. Incapable de justifier plus précisément la suspension des comptes, Musk, défenseur autoproclamé de la liberté d’expression la plus large possible, a fini par quitter la conversation. Quelque temps plus tard, le service "spaces" est devenu indisponible sur la plateforme et n’était toujours pas rétabli à l’heure d’écrire ces lignes.

Alors que de nombreuses rédactions, mais aussi la Commission européenne, dénonçaient vendredi les censures des comptes journalistiques, le nouveau patron du réseau commentait, amusé : "Twitter est en feu en ce moment!"