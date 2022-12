L’histoire des Diables Rouges (T.1/2) - Avant la génération dorée...

Cette Histoire, autorisée par un partenariat avec la Fédération belge de football et qui connaîtra deux volumes, on la doit au scénariste Bernard Swysen. Et non à un spécialiste de la question sportive… ce qui se sent parfois, ne serait-ce que dans le choix du vocabulaire utilisé: "Je ne connaissais pas grand-chose au passé de notre équipe nationale, concède-t-il très honnêtement. Mais ce n’est pas grave, car c’est une série qui s’adresse autant aux mordus de foot qu’au grand public. Chacun doit pouvoir s’y retrouver."

Une grève dès 1904

Logiquement, Bernard Swysen est remonté à la création même de notre équipe nationale, née à l’aube du XXe siècle: on découvre, au fil des pages et d’anecdotes parfois un peu survolées – avec la frustration que ça peut générer – pourquoi les joueurs de notre sélection ont été baptisés "Diables rouges", mais aussi qu’ils ont failli se mettre en grève avant un match contre la France en 1904, à Uccle, ou encore qu‘ils ont entrepris de chanter l’hymne national dès 1910.

De quoi compléter la boîte à souvenirs et réaliser que les grandes performances n’ont pas attendu la bande à Roberto Martinez: dès 1920, la Belgique se signalait au monde en remportant le tournoi olympique, cependant qu’une autre génération pas trop mal façonnée atteignait, dès 1980, la finale du Championnat d’Europe des Nations.

Bref, ceci aurait pu constituer le cadeau de Noël idéal de tout fan belge… s’il était sorti avant que les Diables ne se fassent bouter du Mondial qatari: "Ça n’a pas été possible, parce qu’un album, ça prend du temps, mais au départ,reconnaît Bernard Swysen, il était prévu qu’il sorte avant la compétition. " Promis, toutefois: sa suite et conclusion, annoncée fin 2023, début 2024, et qui abordera cette fois le chapitre consacré à la "génération dorée", sortira avant l’Euro 2024. En espérant que les Diables s’invitent, une fois encore, à la fête…

