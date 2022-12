Le Parlement européen met le Qatar en stand-by

Outre une résolution (adoptée à une écrasante majorité) visant à rendre plus transparentes les institutions européennes, "les députés ont décidé de suspendre tous les travaux sur les dossiers législatifs relatifs au Qatar, notamment concernant la libéralisation des visas et l’accord aérien de l’UE avec le Qatar, ainsi que les visites prévues, jusqu’à ce que les choses deviennent plus claires", a ainsi écrit le service de presse du parlement ce jeudi. Il apparaît aussi que les députés "demandent également que les laissez-passer de sécurité pour les représentants des intérêts qatariens soient suspendus jusqu’à ce que les enquêtes judiciaires apportent des éclaircissements."

Crise inédite

Un peu plus tôt dans la journée, Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, avait pris la parole avant l’ouverture du sommet européen (lire ci-dessous). "La semaine a été difficile à Bruxelles", reconnaissait cette dernière, ne masquant pas la gravité de la situation actuelle et l’impuissance relative des parlementaires face à cette crise inédite. "Permettez-moi de dire que les informations que nous avons reçues des autorités belges indiquent qu’il existe de sérieux soupçons à l’égard de personnes liées à des gouvernements autocratiques faisant du trafic d’influence", a poursuivi Metsola, promettant "un processus de réforme solide" en vue de contrôler les élus.

Guerre politique

Lundi, la présidente du Parlement avait conjuré les différents groupes politiques de ne pas faire leur beurre de la crise actuelle (le principal parti impliqué pour l’instant étant celui d’Eva Kaili, le S&D - gauche progressiste).

Las, dès son discours terminé ce jeudi, son propre groupe politique, le PPE (droite), se lançait par voie de communiqué dans une diatribe anti-S&D : "Nous devons discuter de l’hypocrisie: le groupe S&D - ‘plus saint que lui, tu meurs - est à l’épicentre du Qatargate. Il est temps qu’ils soient tenus responsables. Leur sermon sur l’état de droit s’est maintenant avéré être hypocrite. (...) Ce scandale n’est pas orphelin. Il n’est pas apparu de nulle part. Cela ne s’est pas fait tout seul. Il a un nom. Il a une adresse. Et c’est le groupe S&D."

En conséquence, une partie de la droite européenne entend tout simplement "remettre en question les positions du S&D concernant les pays tiers. Leur parole ne veut rien dire quand leurs supposées ‘normes morales élevées’ peuvent avoir un prix."

Problème plus large

En attendant, le Parlement dans son (quasi) ensemble reconnaît un problème de transparence qui dépasse les frontières (encore floues) du Qatargate, pointant les "conflits d’intérêts potentiels causés par les ‘emplois parallèles’" des députés, "en particulier lorsque certains" d’entre eux "sont dirigeants, membres du conseil d’administration ou de conseils consultatifs ou consultants de banques, de sociétés multinationales ou de sociétés cotées en bourse." En bref : la grande réforme promise s’annonce pour le moins ardue, et délicate.