Énergie: faire remonter la chaleur du sous-sol wallon

L’objectif ? Prospecter le potentiel géothermique dans les provinces de Namur et du Luxembourg en sondant le calcaire Dinantien (NDLR: une époque géologique) le long de la Faille du Midi (en gros, le sillon Sambre-et-Meuse en Belgique).

Ce projet, baptisé GEOCOND2022 est financé par la Wallonie et l’Europe dans le cadre d’un projet INTERREG visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles pour se chauffer. Car ce sont bien des puits de chaleur qui pourraient alimenter des bâtiments en surface (voir ci-dessous) que cherche ce convoi. À la manière d’une échographie, une image du sous-sol est obtenue grâce aux ondes générées par les camions vibrateurs et qui sont enregistrées par de multiples capteurs, appelés géophones, qui sont positionnés en surface.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du "Green Deal" européen et de son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici à 2030.

Objectif: décarboner la façon de se chauffer

"Or, la chaleur est ce qui est le plus compliqué à décarboner, indique Pascale Lehance, conseiller Énergie au cabinet du ministre wallon Philippe Henry. Et la géothermie va donc prendre de plus en plus de place à l’avenir."

La géothermie n’est pas pour autant une technologie du futur. Elle est même exploitée en Wallonie depuis les années 80. Dans le Hainaut, une centrale géothermique, via des puits creusés à Saint-Ghislain, Ghlin et Douvrain, alimente en chaleur 355 appartements, des bâtiments administratifs, 3 écoles, 1 gymnase, 1 piscine, 1 hôpital et une maison de repos.

"L’objectif de cette campagne de prospection est donc de trouver d’autres réservoirs géothermiques afin de pouvoir en bénéficier pour la Région", indique Estelle Petitclerc, géologue à l’Institut des Sciences Naturelles de Belgique et chef du projet GEOCOND2022.

Car si la région de Mons est relativement bien cartographiée en la matière, ce n’est pas le cas pour le reste du territoire wallon.

L’opération lancée lundi et qui va durer une douzaine de jours permettra déjà d’apporter de premiers éléments sur le potentiel géothermique wallon le long de deux grandes lignes. La première s’étire depuis Andenne-Fernelmont jusqu’à Marche-en-Famenne ; la seconde, qui sera explorée par la suite, s’étire entre Onhaye et Gembloux. En tout, ce sont 67 kilomètres que va explorer le convoi qui traversera 15 communes.

Dans le cadre de ce projet européen, outre la prospection en Wallonie, d’autres sont également réalisées en Flandre, en Allemagne, en France et aux Pays-bas. Avec un ambitieux objectif: chauffer un maximum de bâtiments grâce à la chaleur des profondeurs du sol et ainsi réduire les émissions de CO2 de 1 600 000 tonnes/an, voire même 7 000 000 tonnes sur le long terme.