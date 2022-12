Le résumé de l’éditeur

Seuls les désespérés prennent le risque de s’embarquer sur le Jakarta. À son bord, un équipage issu des bas-fonds d’Amsterdam et assez d’or et de diamants pour exciter les plus folles convoitises. Un baril de poudre sur un enfer flottant.

Invitée improbable dans cette traversée vers le cauchemar, Lucrétia Hans devient la seule à pouvoir empêcher Jéronimus Cornélius, apothicaire hérétique et ruiné, d’allumer la mèche… Bon voyage.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FABULEUX

Lucrétia Hans embarque sur le Jakarta, avec à son bord la fortune qui doit permettre de corrompre l’Empereur indonésien. De quoi susciter les convoitises. Et ça ne va pas rater: bientôt, la mutinerie couve, savamment entretenue par un étrange second, apothicaire à la vie et machiavélique dans sa façon de diriger l’équipage.

Xavier Dorison qui nous emmène en mer pour explorer la noirceur de l’âme humaine, ça rappelle forcément Long John Silver. La comparaison est d’autant plus tentante que Thimothée Montaigne, qui assure le dessin de 1629, fut coloriste sur cette série. Le voici cette fois seul au dessin, et le résultat est fabuleux. Assurément l’album (noir) de cette fin d’année !

2 Hypericon

Le résumé de l’éditeur

1998, Teresa, brillante étudiante en archéologie, décroche une bourse et un poste à Berlin pour participer à la préparation d’une grande exposition sur la découverte du tombeau de Toutankhamon. Sa bible de travail, le journal d’Howard Carter.

Elle rencontre Ruben, un jeune Italien rêveur et fantasque, venu s’éclater à Berlin.

Parallèlement aux crises de couple dues aux insomnies chroniques de la jeune femme et à leurs moments intimes d’un amour passionné, leur histoire se révèle entre la Vallée des Rois et la folie berlinoise de la fin du XXe siècle. Qu’adviendra-t-il de leur futur ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SENSIBLE

Quel est le point commun entre Howard Carter, l’égyptologue qui découvrit la tombe de Toutankhamon et Teresa, une étudiante insomniaque qui prépare une expo sur le sujet dans le Berlin de 1998, et y tombe amoureuse d’un jeune anarchiste italien ?

Fior en a trouvé plein, lui, et tisse un récit initiatique plein d’une belle sensibilité entre ces deux époques.

3 Indians

Le résumé de l’éditeur

Le parcours sauvage et violent de l’aigle sacré des Indiens pendant la conquête de l’Ouest.

Un western qui sent la poudre et la boue…

En seize histoires, Indians retrace de 1540 à 1889 les épisodes sombres de la conquête de l’Ouest.

Quatre siècles de colonisation qui vont mener, entre les massacres et les maladies propagées par les colons, à un génocide qui n’a jamais porté officiellement ce nom mais qui décima 14 millions d’Amérindiens. Décrivant la face cachée du rêve américain, Indians est un vibrant hommage aux peuples autochtones opprimés…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉCEVANT

Il y a un an, Oger réunissait un collectif pour raconter, dans Go West Young Man, le Grand Ouest américain avec, pour fil rouge, une… montre. Il remet ça pour nous parler Indiens et colonisation.

Sauf que de fil rouge, il n’est plus question. Et que ces 16 histoires, inégales (c’est le principe, nous direz-vous à juste titre), partent dans tous les sens et ne donnent pas, au final, cette impression de maîtrise rencontrée dans le volume précédent. Un peu décevant.

4 Le crime parfait

Le résumé de l’éditeur

Le crime parfait, c’est un crime sans faute et sans coupable. Parfois même sans victime avérée ! Il est le révélateur de l’éclat ou des machinations d’un criminel… ou d’un scénariste adroit.

15 auteurs de bandes dessinées revisitent le plus grand fantasme de la fiction policière en 11 récits pour explorer le génie criminel !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): IMPARFAIT

Une fois n’est pas coutume, les éditions Philéas ne proposent pas une adaptation d’un roman de sa maison-mère Éditis, mais une variation autour du thème du crime parfait, avec 15 auteurs (dont Chabouté, De Metter et Moynot) aux manettes pour autant de courtes histoires.

Un projet… imparfait, car de qualité variable, mais qui a le mérite de la singularité, tant certaines variations (notamment celle de Rabaté) s’avèrent étonnantes par le biais qu’elles empruntent.

5 Qatar, le lustre et l’Orient

Le résumé de l’éditeur

Culturellement et politiquement, le Qatar est une synthèse ambiguë entre l’Orient et l’Occident. Rattaché à l’empire ottoman pendant des siècles, puis sous protectorat britannique, il acquiert son indépendance en 1971 et a dû composer avec une situation géopolitique complexe qui le rend très vulnérable.

Comment ce petit pays richissime a-t-il réussi à tirer son épingle du jeu et à s’assurer un rayonnement mondial ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉCLAIRANT

Le monde est focalisé, quelques jours encore, sur le petit émirat. Et ce bouquin intéressant vient nous en raconter l’étonnante histoire, entre perles, pétrole et gaz. Une approche factuelle, qui se garde bien de poser le moindre jugement, et permet de mieux comprendre sa stratégie géopolitique.

6 Le château des animaux (T.3)

Le résumé de l’éditeur

Avec le lapin César et le vieux rat Azélar, Miss B doit convaincre les animaux de ne surtout pas céder à la violence pour mettre fin au règne de Silvio…

Au château, la dictature continue. Grâce aux efforts de Miss B, les animaux se remobilisent avec peine pour faire renaître, en même temps que le printemps, le mouvement pacifiste des Marguerites. Mais Silvio ne l’entend certainement pas de cette oreille, et le taureau dictateur en a sous le sabot pour conserver son pouvoir. Toujours aidé par sa cruelle milice canine, il décide de faire embastiller les animaux rebelles au donjon.

Qu’à cela ne tienne: Miss B et ses amis répondront une nouvelle fois par la ruse… et la solidarité !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PACIFISTE

Dorison, encore, avec cette libre adaptation de La ferme des animaux d’Orwell. Et un 3e volet où l’on approche du but, en usant de la non-violence contre un tyran, le vilain taureau Silvio.

De la bonne BD grand public, qui fait réfléchir, et portée par un dessin sublime.

7 Ostende 1905

Le résumé de l’éditeur

Ostende, 1905. Une grande effervescence règne dans la station balnéaire. Le roi Léopold II arrive bientôt. Le Shah de Perse Mozafafred-ed – Din sera l’hôte de sa Majesté. L’émissaire du Shah a été assassiné dans sa suite de l’hôtel Royal Palace. Juste avant l’arrivée du Roi, on a déversé des dizaines de maquereaux devant le Chalet Royal ! Le cadeau est accompagné d’un pamphlet à l’attention de la "mère maquerelle" du Roi, la catin Blanche Delacroix.

Certains milieux n’apprécient guère la venue à Ostende de la maîtresse du Roi, enceinte de leur premier enfant. Le séjour du Roi promet d’être à haut risque ! Hendrikus Ansor, le Commissaire de Police, est saisi de l’enquête. Il la mènera tant dans les lieux prestigieux où le Roi a ses habitudes que dans les coulisses moins reluisantes d’Ostende.

Inutile de préciser que le Roi n’apprécie pas ce désordre quelques jours avant l’arrivée du Shah.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BROUILLON

Les éditions Anspach continuent d’explorer l’Histoire de notre pays et se penchent ici sur la relation scandaleuse entre Léopold II et Blanche Delacroix.

La chose est intéressante, et même pittoresque, mais polluée par une intrigue policière confuse et un poil hors propos. Pas le meilleur album de la collection, en dépit du très beau dessin ligne claire de Wozniak.

8 L’histoire des Diables Rouges (T.1/2)

Le résumé de l’éditeur

Qui sait que la Belgique disputait déjà un match non officiel de football aux Jeux olympiques de 1900, à Paris ? Qui sait que le premier match officiel de la Belgique eut lieu en 1904 à Bruxelles, contre la France ?

Pour la première fois, une BD retrace l’aventure haute en couleurs des Diables Rouges, des origines à nos jours, par la narration exhaustive d’une histoire intimement liée à la Grande Histoire, sur 120 années riches en anecdotes et en coups de théâtre.

Richement documenté et scrupuleusement vérifié, cet album se veut être LA référence en la matière, ludique et accessible tant aux profanes qu’aux spécialistes: un ouvrage plein de surprises et d’anecdotes tant sur les déceptions que sur les éclatantes victoires qui feront craindre l’équipe belge à ses adversaires et la rendra légendaire à bien des moments. Voici enfin l’épopée des Diables Rouges vue de l’intérieur !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MITIGÉ

Bernard Swysen ne connaissait pas grand-chose à l’histoire des Diables Rouges… et ça se sent un peu, ne serait-ce que dans l’usage du vocabulaire sportif. Cela n’empêche pas cet ouvrage, qui s’arrête à 1980 et la finale de l’Euro perdue contre l’Allemagne de l’Ouest, de se montrer relativement complet, mais aussi un peu frustrant dans la mesure où il survole des événements moins connus que l’on aurait aimé voir approfondis.

Les vrais passionnés de sport n’apprendront sans doute pas grand-chose, mais le grand public pourrait y trouver son compte. Un travail de commande mitigé (mais joliment dessiné).