Manifestation nationale : « On ne relâchera pas la pression en 2023 »

Dans ce contexte de crise, les griefs sont nombreux. Les syndicats dénoncent notamment les prix actuels de l’énergie, le blocage des salaires ou encore la suppression annoncée de certains crédits-temps. "La plupart de travailleurs nous disent que les réponses apportées en termes de pouvoir d’achat sont insuffisantes. En ce qui concerne l’énergie, c’est particulièrement vrai pour les personnes qui ne bénéficient pas du tarif social, avance le président de la FGTB, Thierry Bodson. Par ailleurs, le problème des frais de déplacement n’est pas encore vraiment résolu."

Pour le président de la FGTB, l’indexation automatique des salaires n’est pas la panacée. "L’indexation automatique des salaires, c’est bien, mais c’est encore une fois insuffisant. La perte de pouvoir d’achat subsiste malgré cette indexation. Cela s’explique par le fait que les prix de l’énergie augmentent plus vite que l’indice des prix et donc, plus vite que l’indexation. S’il y a une perte de 3-4%, pour les personnes qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, ce n’est pas négligeable !"

Des salaires… toujours bloqués

Au-delà de ce volet consacré au pouvoir d’achat, les organisations syndicales rappelleront également leur profonde opposition à la loi de 1996 sur la formation des salaires, dont ils demandent la révision. Cette norme, décriée, a pour effet de "bloquer l’évolution des salaires", alors que certaines entreprises affichent d’excellents résultats, dénoncent les syndicats.

La récente proposition gouvernementale relative à l’octroi d’un chèque de maximum 750 € pour les salariés des entreprises en bénéfice n’a pas convaincu.

"À ce sujet, l’Organisation internationale du travail (OIT) vient de nous donner raison en estimant que la loi de 1996 était incompatible avec la liberté de négociation collective. L’OIT a demandé à la Belgique de revoir sa copie. Mais pour le moment, c’est silence radio ! Or, ce serait peut-être intéressant qu’un pays comme la Belgique réponde à une recommandation de l’OIT…"

Notons enfin que, s’il n’y a pas d’appel à la grève cette fois-ci, de nombreux travailleurs risquent néanmoins de débrayer pour aller manifester (lire ci-dessous). "On est au mois de décembre… nous savons pertinemment que nous n’aurons pas 80 000 personnes dans les rues de la capitale. Cela dit, les travailleurs voulaient tout de même marquer le coup et montrer qu’ils ne relâcheraient pas la pression en 2023."