Le ton Defossé réhabilité à Strasbourg

L’histoire remonte à 2006. Defossé réalise un reportage dans le cadre de l’émission "Question à la Une". Le sujet: l’organisation de "luttes coquines" à Jemelle (Rochefort), par l’ancien préfet d’une école et son épouse. Des luttes où des jeunes filles sont partiellement dénudées, avec des "spectateurs" qui viennent parfois de loin, avec l’enregistrement de vidéos et leur vente.

Le journaliste lance son sujet sur le plateau du JT, il sort la grosse artillerie. Les organisateurs des fameuses "luttes" attaquent au civil la RTBF, accusant son employé de "lynchage". Le média public sera condamné à 1 euro de dommage moral à chacun des plaignants. Pas grand-chose et même rien financièrement, mais le coup est rude, car la justice civile retient des manquements au respect de la vie privée et à celui de la présomption d’innocence. Bref, elle conclut que Defossé a poussé le bouchon un peu loin.

Parallèlement, l’organisateur des luttes et son épouse seront condamnés par le tribunal correctionnel de Dinant, le mari écopant de 18 mois de prison avec sursis. La justice pénale a donc retenu des délits, dont certains révélés par Defossé dans "Question à la Une". Au final, on était loin d’un mégascandale, mais ça a fait tout un ramdam. Pour avoir suivi les deux procès (le civil et le pénal), nous serions tentés d’écrire que ce fut surtout du côté des poursuites à l’encontre du média public.

« À l’époque, on ne parlait pas de MeToo »

Jean-Claude Defossé était très choqué à l’époque par cette condamnation, le voici "moralement" soulagé par la décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme, tombée ce mardi. Cette dernière estime que le reportage était d’intérêt général, traitant de questions et d’une enquête policière qui méritaient d’être exposées au public. Une mineure d’âge au moins était concernée par des combats à connotation sexuelle, l’instance strasbourgeoise trouve justifiée la mise au jour d’une "forme particulière d’industrie du sexe", à un moment où la parole des victimes n’était pas facilement audible. "À l’époque, on ne parlait pas de MeToo", commente Jean-Claude Defossé. Sa grande satisfaction ? Son employeur avait été condamné car en gros, lui, l’un des journalistes vedettes de la maison, en aurait remis trois couches dans ce dossier. Or dit-il aujourd’hui avec d’autant plus de force, c’est plutôt la justice qui y a été fort avec lui.

"Strasbourg" estime que la condamnation civile constitue "une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression". Selon cette analyse: "Malgré le caractère léger de la sanction infligée à la RTBF, la Cour estime qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, les restrictions au droit (de la RTBF) à la liberté d’expression qu’ont entraînées les mesures décidées par les juridictions nationales et, d’autre part, le but légitime poursuivi, à savoir, la protection de la réputation d’autrui."

La Belgique a été condamnée à verser à la RTBF près de 55 000 euros pour frais et dépens.