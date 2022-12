Le Plan B pour sauver la betterave belge

Lorsque la pression est forte sur les prix, les producteurs se redéploient sur d’autres spéculations agricoles. "On a perdu environ 1 000 planteurs et 12% de surface agricole. " En aval de la chaîne, ce sont les usines de transformation qui, faute de matière, risquaient de passer à la trappe. Le groupe allemand Südzucker dont dépend la RT a d’ailleurs fermé plusieurs usines en Europe. Entre 2018 et 2020, le groupe allemand avait enregistré une perte cumulée de 500 millions d’euros.

Le secteur doit rendre de la confiance aux producteurs. C’est ainsi que l’ensemble des acteurs de la betterave veut mettre en œuvre le Plan B dont les contours seront présentés ce 14 décembre à Gembloux. "Les marchés se sont écroulés après la fin des quotas, constate Bruno De Wulf, secrétaire général de la CBB (Confédération des Betteraviers Belges). Pluies, sécheresse: on a vécu les effets directs du changement climatique. On a perdu aussi les produits de protection des plantes: ça fait 5 ans que le secteur retient son souffle. Si ça ne changeait pas, c’était fini…"

Dans ce marché mondial hypervolatile où la betterave européenne joue des coudes avec la canne à sucre, les prix repartent à la hausse. "Maintenant le sucre se vend à un prix que l’on n’aurait pas imaginé. Cela redonne de l’espoir. Le prix spot actuel du sucre blanc en Europe est à environ 1 200 € la tonne et on vient de même pas 300 € (et 550-600 € pour le prix mondial). Il est urgent de préparer l’avenir, de mettre des moyens dans la recherche."

Investir dans la recherche

Des alternatives aux néonicotinoïdes existent, offrent des résultats probants mais sont aussi à améliorer. Même d’un point de vue environnemental, ces insecticides foliaires sont aussi controversés.

Quel est l’objectif de ce Plan B ? "Il faut continuer à conscientiser le monde politique, la population et les consommateurs des enjeux sur la protection des plantes. Il faut faire plus et aller plus vite. On attend aussi un support pour le développement de la partie robotique afin de détruire mécaniquement les mauvaises herbes ou en pulvérisant en spot spraying (pulvérisation très localisée)."

La capacité de la Belgique à innover et à développer la recherche est importante. "On a une tradition de recherche de plus de 90 ans, rappelle Bruno De Wulf qui évoque la Belgique comme un" grenier à sucre ". Et les chiffres plaident en faveur de cette culture:" On produit 1,5 kg de sucre/m2. En Europe, la moyenne est de 1,1 kg. On est situé dans la zone la plus productive. "

Retrouver un niveau de production

Du côté de l’industrie, on cherche aussi à rentabiliser l’outil. Actuellement, les usines sont mobilisées autour d’une campagne betteravière de 110 à 120 jours. "En stabilisant le nombre d’hectares ou en les augmentant, on va revenir vers des campagnes de 125 jours, complète Bruno De Wulf. Il est temps qu’on montre à tout le monde que la filière a trouvé un nouveau souffle. "