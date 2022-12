D’abord parce qu’elle a été conçue par Baran Bo Odar et Jantje Friese. Qui ça ? Mais oui, les créateurs de Dark, série allemande très addictive qui a convaincu des milliers de téléspectateurs au fil des trois saisons produites par le géant du streaming entre 2017 et 2020. Le duo allemand, qui bénéficie cette fois des apports (notamment financiers) d’une coproduction avec les États-Unis, quitte la Rhénanie pour se diriger vers le "Nouveau Monde". C’est que nous sommes, vous l’aurez compris, en 1899, à l’aube d’un siècle neuf lui aussi, et à bord d’un paquebot qui doit conduire plusieurs centaines de passagers en Amérique, où ils entendent, comme il se doit, débuter une nouvelle vie.

Les choses, bien entendu, ne se passeront pas de la façon espérée. Si l’on ne se trouvait pas sur l’eau, on pourrait même dire que l’affaire va rapidement dérailler puisqu’un signal émanant d’un autre navire, appartenant à la même compagnie... et mystérieusement disparu depuis de longs mois, va parvenir au capitaine du bâtiment, le poussant à se dérouter pour porter secours aux malheureux. Mais de malheureux, il n’est guère question puisque le bateau – le Prometheus (le "Prométhée", tout un programme) est vide, ou presque. On n’en dira pas davantage, pour ne pas sacrifier au suspense, et même si, au final, 1899 reviendra, après une entame volontiers métaphysique, sur des chemins scénaristiques plus conventionnels, à défaut d’être prévisibles.

Angoissant à souhait, le voyage, noyauté autour de deux personnages principaux (Maura, incarnée par Emily Beecham, et le capitaine Larsen) vaut, il est vrai, pour d’autres raisons: comme c’était déjà le cas dans Dark, les créateurs de la série prennent un malin plaisir, encore augmenté, à faire se confronter, à bord du Kerberos (le "Cerbère") les différentes castes sociales de l’époque, pas toutes logées à la même enseigne – les rupins en haut, les prolos en fond de cale. En cela, 1899, fait forcément penser à… Titanic même si, par sa teneur et son ambition narrative, il en est finalement une antithèse moderne, nourrie, aussi, par la volonté de Baran Bo Odar et Jantje Friese de parler de la crise migratoire. Reste à savoir, maintenant, si le public suivra. Une saison 2 est néanmoins déjà en route. Mais il n’est pas exclu qu’une troisième voie le jour.