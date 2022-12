Une gamme de dix bières différentes

En 2018, l’opportunité de racheter du matériel d’occasion, en France, et de s’installer dans une dépendance d’une ferme du hameau de Jet, à Sovet, s’offre à eux. Les premières recettes, ils les ont déjà grâce aux tests déjà effectués. Reste à officialiser la création de la Brasserie du Condroz, sous le statut d’une coopérative à finalité sociale (NDLR : elle compte aujourd’hui 90 coopérateurs). "On a commencé par brasser une blanche et une ambrée", se souvient Jérôme Dormal. "On les a sorties pour la première fois aux Fééries du Parc 2018. On avait en tout 2 500 bouteilles. Le samedi, on n’avait déjà plus d’ambrées. Le dimanche, pénurie de blanches. On a alors proposé des blondes et des brunes que nous testions. Elles ont plu également. C’est là qu’on a su qu’on était dans le bon."

Depuis, les fondateurs de la brasserie, qui ne sont plus que trois aujourd’hui, ont largement développé leur gamme de produits avec, en plus des bières déjà citées, une stout, une fruitée, une Prestige (faite à partir d’un alcool local différent chaque année), une saison, la Diablesse (créée à l’occasion du dernier Euro de football) et la Condr’hop, brassée avec du houblon de Schaltin fraîchement cueilli. Soit 10 bières différentes.

Lorsqu’ils seront installés à Leignon, les brasseurs condrusiens lanceront une triple. Suivront ensuite une black IPA, une IPA chocolat/ambrée, une blonde mangue/gingembre/citron vert et une stout framboise, qui sont actuellement proposées en test aux Fééries du Parc de Ciney.