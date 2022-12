Un millier de places ouvertes en urgence comme chaque hiver

L’offensive hivernale a contraint la Croix-Rouge à augmenter les maraudes à Bruxelles, de 13 à 16 par semaine. "Deux d’entre elles se concentrent sur la zone du Petit Château et du boulevard Pacheco où les demandes d’asile sont actuellement enregistrées", explique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge.

La situation est également critique pour les 700 personnes qui squattent, depuis octobre dernier, un immeuble à Schaerbeek: "Elles vivent dans des conditions d’hygiène déplorables. La Région de Bruxelles a demandé à la Croix- Rouge d’organiser une clinique mobile à l’intérieur de ce bâtiment. Elle devrait être opérationnelle la semaine prochaine."

500 places de plus dans le réseau Fedasil

Le coup de froid a poussé la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) à ouvrir 500 places supplémentaires ce mois-ci, portant le nombre total de places d’accueil de Fedasil à 33 500.

Un nouveau centre d’une capacité de 244 personnes, basé à Genappe (Brabant wallon), ouvrira ses portes le 15 décembre. D’autres places seront créées à Theux (100), Lommel (60), Nonceveux (40). Le centre d’accueil d’urgence de Jabbeke sera opérationnel à la fin de cette semaine.

Une belle bouffée d’oxygène qui ne sera pas suffisante au vu du nombre de demandeurs d’asile à la rue. "T out le réseau est saturé: on a poussé les murs dans tous nos lieux d’accueil, ajouté des containers pour augmenter la capacité des centres, placé plus de gens par chambre pour accueillir un maximum de personnes mais c’est très compliqué", déplore Nancy Ferroni.

Une crise de l’accueil aggravée par le manque de personnel

Ce n’est pas la première crise de l’accueil en Belgique. En 2015, l’afflux de demandeurs d’asile, dont une grande partie provenait de Syrie, avait contraint Fedasil à doubler sa capacité d’accueil en 6 mois. Le World Trace Center III à Bruxelles avait alors accueilli 500 demandeurs d’asile.

La crise actuelle est encore aggravée par le manque de personnel: "On a des bâtiments que l’on ne peut pas exploiter à 100% faute de personnel ", avance Benoît Mansy. Le porte-parole de Fedasil pointe aussi les lenteurs dans le traitement des demandes d’asile par le Commissariat général aux réfugiés e aux apatrides (CGRA). "La durée de la procédure participe à l’engorgement des centres d’accueil."

Les 500 places ouvertes dans le réseau Fedasil et les 600 places au niveau de l’accueil des sans-abri à Bruxelles ne permettront pas de donner un toit à tous les demandeurs d’asile. "On privilégie les personnes vulnérables: les familles, les femmes, les MENA.. sont aujourd’hui accueillis, assure Benoît Mansy. Les hommes sont sur liste d’attente."