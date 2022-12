Fin de l’été 1985, Stella vient de dire au revoir au rythme enivrant des vacances en Italie et aux premiers baisers au goût de sable chaud. De retour à Paris, elle se prend en pleine face le stress du bac, qu’elle a intérêt à réussir si elle ne veut pas finir comme ses parents, à gérer un bar.

Parlons-en, de ses parents. Son père vient de se barrer avec une jeunette laissant sa mère avec ses dettes. Heureusement, une fois la nuit tombée, Stella découvre l’excitation des boîtes de nuit et peut-être même l’amour, celui qui fait oublier la monotonie du quotidien.

Ce qu’on en pense

On pouvait s’attendre à une chronique adolescente comme il en existe à la pelle. Stella est amoureuse se démarque pourtant de ses pairs par son côté brut, une atmosphère qui sent la clope et la sueur masquée par le parfum des fêtards bien apprêtés.

La réalisatrice tire avantageusement parti de la liberté insolente de la jeunesse du milieu des années 80, recréant avec un certain talent l’ambiance du monde de la nuit de l’époque. La musique, notamment, contribue grandement à nous plonger dans ces effluves nostalgiques.

Avec de la profondeur, en prime. Car on sent planer sur Stella une forme d’insouciance teintée de gravité. Belle surprise, donc que ce récit d’émancipation essentiellement porté par des femmes.

Comédie dramatique de Sylvie Verheyde. Avec Flavie Delangle et Marina Foïs. Durée: 1 h 50.