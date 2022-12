Le soleil se lève sur un verger, dans un village du nord-ouest de la Tunisie. Les travailleuses descendent de la camionnette de leur patron et se dirigent vers les figuiers en papotant. Elles commentent les derniers événements qui ont eu lieu au village.

Les jeunes filles, particulièrement, parlent des gars des environs. De ceux dont elles rêvent, des prétendants ou des anciens amants. Elles gardent toujours un œil sur les hommes qui les ont rejointes pour cueillir les figues. Deux clans, qui se côtoient mais connaissent finalement peu de chose de l’autre partie.

Ce qu’on en pense

Du lever au coucher du soleil, ce verger condense les questionnements et contradictions de la société tunisienne actuelle. On parle d’émancipation féminine, d’amour, de flirt, de respect des traditions. Entre gravité et légèreté, le film trace son chemin, naviguant entre les différents personnages.

Les jeunes femmes, avant tout, qui tentent de concilier cette notion nouvelle d’épanouissement personnel avec la culture de leurs aïeules. Lesquelles observent ce qui est en train de se jouer avec un regard à la fois tendre et sérieux.

On sent que la réalisatrice (dont c’est le premier film de fiction) vient du documentaire. Spontanéité et réalisme dominent. Le temps s’étire parfois et certaines discussions sont plus intéressantes que d’autres. Mais cela n’en reste pas moins une tranche de vie rafraîchissante.

Drame d’Erige Sehiri. Avec Ameni Fdhili et Fide Fdhili. Durée: 1 h 32.