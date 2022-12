Alex rêve de réaliser des films depuis toute petite. Mais sans nouvelles de l’école de cinéma new-yorkaise dans laquelle elle a postulé, elle force le destin et part quand même à New York afin donner son scénario à Julia Roberts.

Ce qu’on en pense

Inspiré de la propre vie de la réalisatrice Noémie Lefort, Mon héroïne s’inscrit dans la lignée des films qui se veulent inoffensifs et où les bons sentiments foisonnent. Malgré tout, en plus de sa pauvre mise en scène, la réalisatrice ne parvient pas à éviter que cette histoire souvent tirée par les cheveux ne s’enfonce dans une caricature invraisemblable et parfois écœurante. Un premier essai raté, donc.

La scène qui tache

Lorsque la mère d’Alex (Pascale Arbillot) arrive à New York pour rejoindre sa fille, elle prend un taxi conduit par un Indien dont l’interprétation est si grotesque, que le malaise est palpable et la scène totalement déplacée.

Comédie de Noémie Lefort. Avec Chloé Jouannet et Pascale Arbillot. Durée: 1 h 48.