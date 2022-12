Marc Tarabella, serein après avoir été entendu par la commission de vigilance

L’eurodéputé Marc Tarabella a été entendu ce mardi, en fin de matinée, par la commission de vigilance du PS fédéral à la suite de la suspicion de corruption au Parlement européen. "Ça ne s’est pas mal passé, nous explique-t-on. Ils ont posé les questions que tout le monde se pose, que les journalistes posent." À savoir ce qui s’est passé entre 2010 et 2022, entre le moment où l’Anthisnois appelait au boycott du Qatar et puis celui où il appelait au boycott du boycott. "Marc était constructif, il a répondu de manière honnête. Il était même touchant à certains moments." Même si "ce n’était pas le meilleur moment de sa vie", le socialiste "était plutôt pas mal", il était serein. Maintenant qu’il a été entendu au sein du PS, il espère être entendu aussi vite par les enquêteurs et/ou le juge d’instruction. "Plus tôt il passera devant les enquêteurs, plus tôt son nom sera blanchi", poursuit-on.